«La volonté des jeunes a fait la différence»

Vainqueur des deux dernières éditions des Moissons, Tourinnes-Saint-Lambert a réussi la passe de trois à Opprebais et s’offre le challenge. « C’était plus qu’un souhait. On voulait remporter ces jeux, avoue le capitaine Pascal Froment. On a remporté le premier jeu vendredi soir et nous sommes restés en tête durant le week-end. »