Wavre: Walibi Gaming, 4 jours d’e-sport, du 18 au 21 août

Des stars de l’e-sport et du streaming de jeux vidéo sont annoncées: Skyyart, Jolavanille, Nikof, AztraL, Andilex, AF5, Noward, Gen1us, Atow… Les quatre jeux auxquels ils joueront: Fortnite, Rocket League, Trackmania et Fifa. De plus, certains amateurs de jeux vidéo dans le public seront tirés au sort pour défier ces joueurs professionnels. Les visiteurs auront également la possibilité de rencontrer les joueurs professionnels lors de séances de dédicaces.

Guillaume Morghen, brand manager de Walibi, relève le fait que l’événement passe de deux jours en 2019 à quatre cette année: "Vu le succès de l’édition 2019, il nous a paru intéressant de proposer un rendez-vous plus long et de diversifier les jeux. En 2019 il y avait deux jours de live uniquement sur Fortnite".

La nouveauté de cette année, c’est le "gaming center", un espace de 1500 m2 où seront proposées des activités autour du jeu vidéo.

Walibi a eu l’envie d’organiser ce genre d’événement dans le parc car selon le brand manager"un parc d’attractions et le gaming se marient bien".

Pour assister aux sessions live, il faut réserver sa place en ligne. Les places pour les sessions live sont gratuites mais l’entrée au parc reste payante. Pour participer au tirage au sort et tenter de défier les joueurs professionnels il faudra également s’inscrire en ligne. Les 19 et 20 août, le parc restera ouvert jusqu’à 22h pour l’occasion.