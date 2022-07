Une promotion de pilotes au nom d’un Aclot

Membre de sa famille éloignée – elle est une arrière-petite-cousine par alliance –, la conseillère communale Véronique Vandegoor a été invitée à la base pour évoquer la mémoire de cet illustre aïeul devant les militaires qui deviendront pilotes de chasse, et les policiers qui se forment à Beauvechain pour pouvoir piloter des hélicoptères.

Elle a notamment rappelé que si Désiré Guillaume est arrivé dans les années 1920 à Nivelles et s’est illustré comme aviateur durant la guerre, il a aussi été bourgmestre à Nivelles durant pratiquement quatre ans. Il était également industriel, à la tête de Dexion. Il a aussi été responsable d’associations patriotiques, à Nivelles, et fondateur d’un service-club. "Son usine était située à Herve et à la demande de plusieurs personnages politiques et du monde industriel, il est venu s’installer à Nivelles pour servir de cobaye au lancement du futur parc industriel , a rappelé Véronique Vandegoor devant les futurs pilotes. C’était un exemple de bienveillance: quand la Brugeoise et Nivelles a fermé, il a ouvert une nouvelle aile dans son usine afin d’engager dans son entreprise de nombreux Nivellois qui se retrouvaient sans travail. Sa maison était toujours ouverte aux plus démunis comme aux plus hautes personnalités."

Les articles qui ont été publiés sur Désiré Guillaume dans la revue d’histoire locale Rif Tout Dju montrent que s’il était un pilote de talent – son avion a plusieurs fois été touché par les tirs ennemis et il s’en est toujours sorti – et homme d’affaires expérimenté, son expérience en politique locale l’a franchement déçu. "Il n’a pas toujours été compris car il était avant-gardiste , affirme Véronique Vandegoor. Quand on voit ses réalisations de l’époque, qui encore maintenant bénéficient à Nivelles, on se rend compte qu’il avait raison. C’était un visionnaire. Je me rappelle de lui comme un homme accueillant, aimant rire et bien vivre. Un vrai épicurien: chez lui, toujours des bonnes tables, du bon vin et du bon champagne."