Un immeuble du centre de Nivelles déclaré inhabitable: les trois familles ont dû quitter les lieux

Le problème, c’est qu’il y a des règles à respecter en la matière, et ce n’est pas toujours le cas. Le plus souvent, lorsque des soucis sont constatés au cours de ces visites qui ont lieu chaque mois, un rapport est remis par les pompiers: on y trouve la liste des choses à mettre en ordre et le propriétaire doit réaliser les travaux dans un certain délai, souvent de six mois à un an.

Il y a quelques jours, lors d’une inspection semblable dans une maison de la rue de Bruxelles, en plein centre-ville, l’officier des pompiers qui accompagnait le bourgmestre a remarqué des soucis dès le nez-de-chaussée alors que trois familles étaient hébergées sur place. Et la situation ne s’est pas améliorée lors de la visite des étages, où sont aménagés des appartements de deux chambres, au premier et au deuxième.

Les trois familles ont quitté les lieux

Le rapport a été rédigé rapidement et le bourgmestre a rencontré le propriétaire pour faire le point. L’obligation de compartimentage de chaque logement, établie pour des questions de résistance au feu, n’est pas respectée sur place. La conception de la cage d’escalier pose aussi des soucis au regard des normes actuellement en vigueur, tout comme l’installation électrique. Et le bâtiment n’est pas équipé d’une installation d’alarme incendie.

L’avis remis par la zone de secours est défavorable à l’occupation des logements et vu le danger potentiel pour les habitants, le bourgmestre a pris un arrêté d’inhabitabilité concernant l’ensemble de l’immeuble. Les trois familles occupantes devaient dès lors avoir quitté les lieux pour vendredi à 22h.

Le CPAS ainsi que la société des Habitations sociales du Roman Païs ont été informés, au cas où des solutions de relogement auraient dû être trouvées en urgence. Apparemment, chacun a cependant pu trouver une alternative, au moins temporaire.

"Vu l’ampleur des travaux à réaliser, ce n’était pas imaginable de le faire avec des locataires dans les lieux , confirme Pierre Huart. S’agissant d’une question de sécurité, nous n’avions pas le choix."