Moins d'engouement, augmentation des prix: la crise des magasins en vrac

"Vu leurs réactions, ils n’étaient pas au courant de la crise que traverse le secteur alimentaire. Ce n’est pas une réalité propre à notre magasin, mais bien à tout ce qui est bio, en vrac et petites épiceries spécialisées."

L’engouement pour le local, le durable et l’éthique rencontré pendant la période Covid est terminé. Le cocktail avec l’augmentation des prix est explosif. "La hausse des coûts de l’énergie a un impact sur les transports, devenus extrêmement compliqués pour les petits distributeurs, qui travaillent dans des surfaces limitées. Ils commandent moins car ils constatent une baisse de leurs ventes. La trésorerie est moins importante, car ils ont peu d’ancienneté et donc pas les reins très solides."

Sans parler des hausses en termes de franco (ou franc de port), le minimum de commande à atteindre pour bénéficier de la livraison. "On cherche toujours un produit le plus local, avec un bon rapport qualité prix, pour les clients, qui cherchent du qualitatif. On collabore avec de petits producteurs et on multiplie les chaînes d’approvisionnement. La plupart d’entre eux ont été obligés d’augmenter les “franco”, vu les coûts du carburant et des matières premières. On se retrouve dans une situation inconfortable: soit on surcommande, avec des produits qu’on n’est pas sûrs d’écouler, soit il y a des trous dans les rayons. Au final, on fait un peu des deux. Les gens se posent des questions quand ils entrent chez nous, parce qu’ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation."

Un cercle vicieux

Avec une baisse du nombre de clients, la fondatrice de So Vrac, So Good commande moins de produits. Ce qui rend le magasin moins attractif aux yeux des consommateurs. "On a constaté que pas mal de confrères ont fermé ou sont en grande difficulté , ajoute Cécile Husquet. On a voulu jouer la carte de la transparence en expliquant notre réalité. J’espère qu’ils reviendront."

Les clients ont peut-être davantage de temps pendant l’été, mais certains sont partis en vacances. "On s’est donné jusqu’à septembre pour faire le point. Pas mal de clients savent qu’on a comme objectif de transformer la structure du magasin en coopérative. On va lancer une campagne en septembre, mais il faut tenir l’été."

La gérante a dû se séparer d’une employée, à contrecœur. "Je m’occupe du magasin avec deux mi-temps, Aurélie et Sam, qui se donnent à fond. Vu qu’il y a moins de clients, on s’en sort."