Le prévenu se moque du parquet et du tribunal

Karim S. contesta à sa manière la prévention de harcèlement retenue à sa charge entre le 16 mars et le 1er mai 2021. Le 16 mars, c’est, selon lui, un pur hasard s’il pénètre en voiture dans un parking souterrain de Louvain-la-Neuve que vient d’emprunter son ex-compagne. "C’est le hasard. Je voulais acheter du parfum" , expliqua-t-il à l’audience correctionnelle du 8 juin où il se présenta sous bracelet électronique. Il ne convainquit pas du tout la substitute du procureur du roi Shelley Henrotte. "Vous arrivez vingt secondes après cette femme et vous pénétrez dans ce parking par la même entrée qu’elle. Vous prenez le même escalator de l’Esplanade, vous regardez à gauche et à droite, vous restez treize minutes sans entrer dans un seul commerce. Et vous appelez ça le hasard…"