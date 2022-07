Les championnats du monde de Scrabble francophone se déroulent à Louvain-la-Neuve

Les meilleurs joueurs venus de tous les pays francophones. France, Suisse, du Québec, mais aussi des pays africains comme le Sénégal, le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, sont présents dans la cité universitaire. " Il y a, au total, 800 joueurs inscrits de manière individuelle. Tenant compte qu’un joueur peut s’inscrire à plusieurs épreuves, cela représente 2500 inscriptions ."

Le classique

Samedi, se déroulaient les épreuves du championnat du monde classique. " Ce sont les mêmes conditions que le Scrabble que l’on joue à la maison. Cela se joue en 17 parties sur 3 jours. Les vainqueurs de la première manche se rencontrent ensuite entre eux, les perdants jouent aussi les uns contre les autres. On répète ce même schéma pour chacune des manches. À l’issue des 17 manches, les deux premiers s’affrontent en deux manches gagnantes ", explique Yves Brenez.

Le dictionnaire par cœur

Il y a des épreuves pour les jeunes, par paires, de blitz soit avec seulement une minute de réflexion. " Les élites démarrent le championnat du monde duplicate mercredi. Ils ont deux minutes de réflexion par coup. Tous les participants sont face au même problème, tout le monde dispose des mêmes lettres et de la même grille. Le mot retenu est celui qui a rapporté le plus de points , précise encore Yves Brenez. Il existe un classement général en élite mais aussi un classement par catégories d’âges. Les meilleurs Français et les meilleurs Suisses sont favoris."

Prudence toutefois. On se rappellera qu’en 2017 et 2019, Nigel Richards, un Néo-Zélandais ne parlant même pas le français, s’est imposé en élite. Il avait appris le dictionnaire de langue française par cœur en deux mois.

Les joueurs occupent les salles de l’hôtel Martin’s pour les parties en classique, les salles de l’Aula Magna pour les autres. Des animations sont prévues en soirée pour les joueurs.