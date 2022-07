Le bal national a fait le plein sur la place de La Bruyère

Carole Ghiot se réjouit de la réussite grâce à une programmation très large. "Nous avons pu compter sur toutes les générations parmi le public présent. C’est en partie dû au programme musical pour tout le monde. On a déjà des idées pour l’an prochain mais on gardera encore un peu les surprises. On va savourer encore un peu cette première qui s’est parfaitement déroulée grâce aux bénévoles et bien entendu aux groupes présents. Avec ce bal, on a connu une belle cohésion sociale et souvent des retrouvailles au sein de la population après ces années compliquées. C’est aussi une occasion pour les personnes qui ne peuvent partir en vacances d’avoir un moment d’évasion!"

Du côté du public, on était, là aussi, satisfait. "Pour une première, c’était une grande réussite. Il y avait énormément de monde et une ambiance du tonnerre. L’ouverture par la fanfare du village était top, et, ensuite, le groupe Calling Mark a assuré. Un super groupe avec des musiciens du village, qui plus est. Et pour terminer un DJ d’enfer pour mettre l’ambiance de la soirée. "