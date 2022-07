Fête nationale: malgré la pluie, 2000 personnes au Niv’Estival

De quoi doucher quelques enthousiasmes? En partie sans doute. Vers 20h, pas mal de courageux restaient massés au pied de la scène montée contre le palais de justice et il y avait de petites grappes de gourmands devant la douzaine de foodtrucks installés sur le parking de la Goutte. Mais il ne fallait guère jouer des coudes pour circuler dans le reste du piétonnier aclot.

«Une très bonne ambiance»

Le ciel s’est heureusement montré plus clément par la suite et pour le concert de Saule, vers 22h. Les organisateurs estiment que 2000 personnes étaient présentes sur le site. "Il y avait une très bonne ambiance, et nous n’avons connu aucun débordement: le bilan, pour moi, est positif , précise l’échevin des festivités, Benoit Giroul. Après deux ans de Covid, nous n’avons pas voulu relancer la machine avec un énorme événement mais plutôt miser sur la qualité, avec des groupes locaux et une base solide pour construire le futur. Nous avons des talents locaux à promouvoir, un esprit bon enfant qui doit être préservé, et une convivialité que l’on constate aujourd’hui encore dans le cloître."

En effet, l’autre volet du Niv’Estival, déjà testé en 2019, c’était un repas proposé par des commerçants du centre-ville, jeudi durant toute la journée dans le cloître de la collégiale Sainte-Gertrude. Environ 220 convives avaient réservé et deux petites formations musicales étaient chargées de mettre l’ambiance.

"L’autre aspect positif, c’est que pratiquement tout ce qui était prévu pour la fête de mercredi soir est déjà démonté, et que la Grand-Place est propre , ajoutait l’échevin jeudi vers midi. Les mesures que nous avions prévues pour le tri des déchets ont été assez bien respectées, tout comme la limitation du son à 90 dB (A) pour l’ensemble des concerts. On a terminé vers 3h10 du matin, sans souci… Pour moi, je le répète, c’est une très bonne édition, et on réfléchit déjà à celle de l’an prochain."