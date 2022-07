Le premier dispositif a donc été placé à cet endroit, après discussion avec la première échevine, Nadia Lemaire. "C’est un très bon endroit, très visible et protégé des intempéries , ajoute le citoyen. Si elle fonctionne bien, d’autres villages pourraient également en accueillir une."

Concrètement, cette boîte à dons favorise la solidarité et lutte contre le gaspillage. Les citoyens peuvent y déposer des objets qu’ils n’utilisent plus et d’autres habitants peuvent venir les récupérer. Gratuitement. Une bonne nouvelle pour certains portefeuilles et pour l’environnement.

Pas une déchetterie publique

Quel type d’objets peut être offert? Ceux qui se trouvent en bon état et sont propres, il ne s’agit pas d’une déchetterie publique. Pas question non plus de revendre ce qui a été déposé. Sur le site internet de la commune de Walhain, une liste des objets acceptés a été publiée. "Petite décoration, articles de maison ou de loisir. Petits articles de puériculture, jeux, jouets, fournitures scolaires, CD, DVD. Petit électroménager, ustensiles de cuisine, vaisselle, outillage, vêtements non abîmés (propres et pliés)."

Par contre, la "Give Box" n’est pas faite pour "les objets sales, cassés ou déchirés. Ceux qui ne fonctionnent plus. Des sacs entiers de vêtements. Des objets trop volumineux. Des denrées alimentaires (à proposer plutôt au CPAS). Des objets dangereux (nocifs, corrosifs, inflammables, coupants ou explosifs) et des médicaments. Enfin, la vaisselle cassée peut être proposée à l’atelier du jeudi après-midi, sur la place Jadinon, pour la transformer en mosaïque".

Aucune condition n’est imposée pour donner ou recevoir des objets dans la "Give Box", qui était déjà bien garnie ce mardi.