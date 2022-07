Un Chaumontois condamné par harcèlement, coups volontaires et menaces prenait ses conditions par-dessus la jambe: son sursis révoqué

Suite à des faits de harcèlement, coups volontaires et menaces envers la mère de son enfant, un quadragénaire de Chaumont-Gistoux s’est retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, il y a un an et demi. Il a écopé à l’époque d’un an de prison. Mais comme il l’avait demandé, cette peine avait été assortie d’un sursis probatoire lui imposant notamment de s’abstenir de consommer des stupéfiants et de suivre une formation pour apprendre à gérer son impulsivité.