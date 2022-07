Les neuf villages en lice sont: Opprebais, Nil-Saint-Vincent, Tourinnes-Saint-Lambert, Walhain, Corbais, Thorembais-les-Béguines, Perwez, Vieusart et Incourt. Le thème de cette année sera le cinéma sous le slogan "Opprebais fait son cinéma". Chaque village représentera donc un film.

"J’espère que les gens vont venir car on voit que beaucoup d’événements ont du mal à redémarrer. Mais les jeux, c’est différent. On espère avoir 3000 personnes" , confie Niels Lascot.

La grosse nouveauté par rapport à la dernière édition à Opprebais en 2010, c’est un nouveau comité qui a repris le flambeau des "sages".

"Chez nous, on ne les appelle pas les vieux ou les aînés, mais les sages" , explique l’organisateur. Ce regard nouveau apporte des changements d’organisation. "Avec le comité de cette année, on a voulu mettre l’accent sur l’écologie. On va utiliser des gobelets réutilisables, vendre des jetons en plastique réutilisables plutôt que des tickets en papier pour les boissons et on utilisera des contenants biodégradables pour la nourriture", précise Niels Lascot.

Ces jeux se dérouleront les 29, 30 et 31 juillet au château-ferme d’Opprebais, classé Patrimoine culturel immobilier de Wallonie.

Rue du Moulin, 1315 Incourt. «Moissons de l’Amitié 2022» sur Facebook.