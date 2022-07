Des bénévoles ont nettoyé les accotements dangereux: 15 obstacles sur 1500 mètres

"Pour une première action, nous nous sommes concentrés, à Grez-Doiceau, sur les pistes cyclables de la chaussée de Jodoigne, entre le carrefour de la rue de la Serpentine et la demi-lune à Cocrou , nous rapporte Denis Marion, du GRACQ. Sur 1500 mètres, nous avons dénombré une quinzaine d’obstacles dangereux, essentiellement des branches à hauteur de visage, soit un obstacle tous les cent mètres."

Une seconde action a eu lieu sur le chemin du Bois Gibet, à Archennes. Ce chemin, qui fait partie d’une liaison point-nœuds, est intégré au projet de cyclo-piétonne entre la gare d’Archennes et Gottechain. Il est régulièrement utilisé, par exemple, par les enfants des plaines de vacances ou des cyclistes non-vététistes. "Nous avons procédé au dégagement des branches mortes, parfois de gros diamètres. Nous avons élagué les branches dangereuses pour les cyclistes et piétons. Nous avons également fauché les herbes hautes qui empêchaient la circulation des cyclistes", raconte un autre membre de l’équipe de bénévoles.

Et puis, poursuit Roland Flamand, de la locale de Tous à Pied: "Nous avons aussi relevé plusieurs situations problématiques que vivent les piétons. Par exemple, dans le centre, sur le sentier, le long du Train, les piétons manquent de place pour passer. Et la gêne s’accroît quand les haies sont gorgées de pluie. Rue du Chaufour, les piétons sont obligés de descendre sur la chaussée à cause d’une haie mal taillée. Ces difficultés se rencontrent à divers endroits de l’entité. Elles sont emblématiques d’un rapport entre le privé et le public qu’il conviendrait d’interroger et de faire évoluer."

Nombreux sont les citoyens qui respectent scrupuleusement les règles définies par le règlement général de police. Mais quelques-uns en font fi par ignorance, négligence ou désinvolture. "Cet état de fait est non seulement injuste pour ceux qui respectent la réglementation, mais crée également des situations inconfortables, voire dangereuses, pour les usagers faibles."

Les autorités sollicitées

C’est pourquoi ce collectif d’associations sollicite les autorités communales pour, dans un premier temps, résoudre rapidement les situations les plus problématiques, aux frais des contrevenants, et dans un second temps, mieux sensibiliser la population à ces problématiques de sécurité. Selon ces bénévoles, il va de soi que c’est la sécurité des usagers qui devrait porter le sens de la démarche. "Nous ne proposons pas une application pointilleuse de la réglementation. Mais priorité à la protection des usagers."