Vandalisme et dégradations au parc communal de Jodoigne: la Ville compte prendre des mesures

Dans l’espace canin, par exemple, des dégâts sont visibles sur le matériel, mais également sur les plantations. Visiblement, le lieu de détente pour les chiens, qui peuvent y courir en toute liberté, s’est transformé en zone de dressage où certains y font du mordant… Grâce au travail efficace du steward urbain, le problème a pu être cerné et le contact a été établi pour éviter que de tels agissements ne se reproduisent. Il reste à présent à remplacer le matériel.

Vandalisme et mauvaises fréquentations

Mais un autre problème, plus préoccupant, est à déplorer. "On a constaté de multiples dégradations dans le parc, notamment au terrain de basket. Force est de constater que certains adolescents ne respectent pas les lieux…" Regrettable d’autant que, pour les adolescents, il existe d’autres zones plus adaptées dans la ville, qui avait bien annoncé que le parc communal ciblait les plus jeunes. "Mais voilà, le soir, on y retrouve des personnes qui se rassemblent pour consommer et au final, le lendemain matin, on constate les dégradations. On ne peut tolérer ce genre de comportement qui donne une mauvaise image du parc, qui pourrait effrayer des parents à s’y rendre avec leurs enfants face à la présence de ces mauvaises fréquentations, sans oublier que le vandalisme empêche dorénavant certains aménagements d’être utilisés, sans parler du visuel désolant. C’est pourquoi j’envisage sérieusement une interdiction des lieux entre 23h et 6h du matin. Durant ce créneau-là, les lieux n’ont aucune raison d’être occupés, ce n’est pas la destination voulue."