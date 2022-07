Un album à destination des enfants, après le succès de l’album pour les grands-parents

Tribu est une start-up qui permet aux familles de créer des albums photos collaboratifs, sur une application ou en ligne. Collaboratif signifie que les différents membres d’une même famille peuvent venir ajouter des photos dans l’album. À la fin du mois une version imprimée de cet album est tirée et envoyée… aux grands-parents. "Cela permet aux grands-parents, qui sont souvent des personnes plus isolées, d’avoir des nouvelles des membres de leur famille en images et chaque mois" , ajoute le fondateur.

Origine de l’idée

Cette start-up la hulpoise à succès est née de l’association de deux personnes, Arnaud de Cartier et Mathieu Chrétien. Mathieu a rencontré Arnaud alors qu’ils travaillaient tous les deux dans un grand magasin de matériel de sport. Ils deviennent amis en plus d’être collègues et Arnaud lui parle d’un album de famille qu’il crée pour sa grand-mère. Il lui explique: "j’avais peur qu’elle se sente seule après le décès de mon grand-père". Mathieu est touché par ce projet car sa grand-mère vit également seule. Les deux amis ont donc l’idée de rendre ce service disponible à tous et créent Tribu, en 2016. " La famille c’est important pour nous deux et on avait envie de se lancer dans l’entreprenariat, il nous manquait juste l’idée", explique Mathieu.

Les deux acolytes ont alors commencé à créer leur start-up à l’aide de leurs économies. Ensuite, ils ont fait deux levées de fonds pour faire évoluer leur entreprise. Aujourd’hui, dix personnes travaillent dans cette société, dont la philosophie est de " reconnecter les familles entre elles ."

Pillier de leur activité, la famille est une valeur fondamentale pour les fondateurs et les collaborateurs de Tribu. "Nos valeurs sont la famille, le fun et la transparence" , assure le jeune entrepreneur.

Diversification des produits

"Depuis peu, nous avons remarqué que le site était utilisé par certains clients pour constituer des albums souvenirs à destination de leurs enfants", remarque-t-il. L’équipe de Tribu a donc décidé de créer un nouveau produit: l’album Kids.

Cependant, Tribu n’est pas le seul sur ce marché et certains concurrents se sont également installés sur le marché belge. Alors, qu’est-ce qui permet à Tribu de se différencier? "Nous offrons la possibilité à toute la famille de participer. En plus, chacun a le loisir de réaliser sa mise en page lui-même et de la personnaliser" , soutient Mathieu Chrétien.

Dans un futur proche, les créateurs de Tribu souhaitent faire de leur application, non seulement un outil pour créer des albums photos mais également un réseau social pour les familles. À suivre donc.