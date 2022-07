Un 21 juillet pas comme les autres à Orp-Jauche

Mais que fête-t-on réellement le 21 juillet? La date correspond en fait au jour où le premier roi des Belges, Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, a juré fidélité à la constitution, en 1831. À Orp-Jauche, on a estimé qu’il était bon de se souvenir de ce fait historique. "Les élus et membres des associations patriotiques ont assisté à une projection rappelant l’histoire du 21 juillet et par là même l’histoire de la Belgique", explique Richard de Hennin, Major en retraite.