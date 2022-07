«Balades et vous» et «Le Brabant wallon à vélo»: 27 promenades à pied et 10 à vélo pour mieux connaître le Brabant wallon

" On a réalisé le carnet des balades à pied en collaboration avec les organismes locaux et, là où on n’en a pas, on s’est penché sur les promenades qui existaient déjà, précise Céline Senterre, la responsable de la communication à la MTBW. On avait déjà publié 15 balades à l’automne dernier et cela a rencontré un grand succès puisque les 4000 exemplaires (2000 en français et 2000 en néerlandais) ont vite été épuisés. Ici, pour ce nouveau carnet, nous avons repris les 15 balades de la 1reédition dont certaines ont été retravaillées et nous en avons ajouté 12.Toutes les communes sont représentées, personne n’est lésé."

Au travers de ce carnet, la MTBW vous emmène à la découverte du petit patrimoine et de l’histoire du Brabant wallon.

" Ces itinéraires en boucle font entre 2,3 km et 13,5 km et comportent chacun une carte détaillée, un pas à pas précis et des points d’intérêt touristiques, précise Coline Senterre. On en a tiré cette fois 10000 exemplaires, 6000 en français et 4000 en néerlandais. En plus, un QRCode renvoie systématiquement vers la balade en ligne présente sur la plateforme Cirkwi. Ce qui est aussi pratique quand on doit faire des mises à jour."

Entre 25 et 38 km pour les balades à vélo

Pour ce qui est du Brabant wallon à vélo , il s’agit d’itinéraires en boucle qui utilisent le réseau points-nœuds. Ils font entre 25 et 38 km et ils intègrent à chaque fois les points-nœuds à suivre, les points d’information et d’intérêt touristiques, les établissements labellisés "Bienvenue vélo", les réparateurs vélo et les points de recharge pour vélos électriques.

"Là aussi, il s’agit d’une deuxième édition. La première était sortie au printemps 2021 et là, un de nos collègues a fait tous les itinéraires et trois d’entre eux ont dû être remplacés."

Pour les vélos aussi, il est possible de visualiser le parcours en ligne.

Les chasses Totémus cartonnent

Ces publications mettent en valeur les richesses du Brabant wallon. Et le succès qu’elles rencontrent est-il un beau baromètre du succès de la Jeune province auprès des touristes?

"On n’a pas de chiffres comme ça, répond Coline Senterre. Par contre, via les chasses Totemus, on peut avoir des statistiques et là, on peut dire qu’on cartonne. C’est un réel succès."

Les nouvelles brochures, gratuites, sont disponibles dans les offices de tourisme, syndicats d’initiative et autres organismes touristiques du Brabant wallon.

On peut aussi commander ces brochures sur www.destinationbw.be/pratique/nos-brochures . Seuls les frais de livraison sont demandés.