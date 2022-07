Après avoir lancé un appel au privé en urgence pour la création d’une crèche de 42 places sur le site du Coullemont, à Archennes, le président du CPAS Benoit Magos apporte quelques précisions. "En ce qui concerne cette opération un peu particulière d’appel à un partenaire pour réaliser une crèche, ce type de démarche avait déjà été fait en 2010 pour mettre en place la crèche des Chérubins, dans le lotissement du Centry." Le lotisseur avait mis à disposition de la Commune une zone bleue d’intérêt communautaire, qui avait été mise ensuite à disposition d’un opérateur pour réaliser et gérer un milieu d’accueil de 20 places.

"L’avantage de ce mode de fonctionnement est la rapidité de mise en œuvre du projet par un opérateur privé. Dans le cas qui nous occupe, c’est la Région, en collaboration avec l’ONE, qui a lancé le plan Cigogne 2021-2026 et a annoncé, fin avril, l’appel à projet dont les candidatures devaient être rentrées déjà quelques mois plus tard, au 30 septembre."

Autant dire que les délais étaient intenables pour des administrations (Commune ou CPAS), qui sont liées à des contraintes de procédures de marchés publics, de gestion de dossier et à des contraintes budgétaires qui empêchent cette réactivité. "Après analyse de la situation et suite aux séances d’information de mai, le collège a donc décidé, le 6 juin, que l’adhésion à ce projet ne pouvait passer que par un partenariat tel que fait en 2010."

La piste la plus «judicieuse»

Deux terrains en zone bleue semblaient éligibles. "Celui à côté de la crèche communale de Gastuche et dans le domaine du Coullemont. Dans les deux cas, c’est le CPAS qui est propriétaire et devait donc être à la manœuvre. Les deux pistes ont été analysées et le terrain du Coullemont s’est avéré le plus judicieux."

Le haut du terrain, proche de la rue des Moulins, est éloigné de la zone inondable (le Train passe dans le bas du parc), "il permet une meilleure répartition des milieux d’accueil avec ceux de Grez-Centre et celui de Gastuche. Il est à proximité d’une école. Cette partie du terrain n’a a priori pas de destination particulière, si ce n’est la vocation sociale de l’ensemble du site. Une dernière analyse en termes de mobilité et avec les services de secours a permis de fixer le choix".

Opérationnel d’ici mi-2026

Les partenaires potentiels, actifs dans le domaine de l’accueil de la petite enfance, sont au courant de ces conditions difficiles d’appel à projet "Express", "ils sont donc à l’affût des propositions telle que la nôtre comme l’a, par exemple, déjà fait Walhain il y a quelques semaines. On espère donc être entendu. Nos conditions essentielles sont que le projet supporte la création d’un milieu d’accueil de 42 places et qu’il se rattache au plan Cigogne, qui fixe alors un timing et des budgets très intéressants" .

Le milieu d’accueil devrait être opérationnel, au plus tard, à la mi-2026.