Fête nationale: le Te Deum de retour à l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac

La situation s’étant désormais améliorée, la tradition a repris le dessus: le Te Deum de la Fête nationale est en effet organisé en alternance dans les six églises que compte Braine-l’Alleud. Et jeudi matin, c’est à Bois-Seigneur-Isaac que le rendez-vous était fixé, dans la (très) belle chapelle de l’abbaye.

Devenue le monastère Saint-Charbel

L’occasion pour le président de la section locale de la FNC, le Dr Guy Lefèvre, de remercier la communauté maronite pour son hospitalité. En effet, l’abbaye accueillait des moines prémontrés jusqu’en 2009. Mais vu la crise des vocations, ce sont des membres de l’ordre maronite libanais qui ont pris le relais et les lieux ont été renommés, pour devenir le monastère Saint-Charbel. Une hôtellerie est organisée sur place ( www.saint-charbel.be ) et en parallèle, à l’initiative de la Commune, des candidats réfugiés sont également hébergés dans les locaux.

Lors du Te Deum, les intervenants ont d’ailleurs souligné l’importance de l’accueil de l’autre, tandis qu’un petit drapeau belge avait été posé sur l’autel de la chapelle. De quoi faire quelques parallèles encore, comme l’a évoqué l’échevine des associations patriotiques Véronique Denis-Simon, avec la guerre désormais revenue aux portes de l’Europe…

«Résister à la peur et continuer à se battre»

Le Dr Guy Lefèvre, dans son intervention, a d’ailleurs parlé de trois nouvelles guerres: celle qui se déroule actuellement en Ukraine, la guerre que mènent encore le personnel soignant et d’autres catégories professionnelles contre l’épidémie de Covid, et la lutte contre les conséquences des inondations qui ont ravagé il y a un an plusieurs zones de notre pays. Point commun à toutes ces luttes: l’importance de s’engager. "Il faut résister à la peur et continuer à se battre: encourageons nos jeunes à rester positifs" , a conclu le Dr Lefèvre.