Fête nationale: au moins 5000 personnes au Paradis pour le feu d’artifice (photos)

Avec quelques précautions et conditions tout de même: une préparation du terrain afin de limiter drastiquement les risques d’incendie, le recours à un professionnel reconnu dans son domaine et l’utilisation de fusées "à bruit contenu" pour limiter les nuisances sonores, en particulier pour les animaux.

Pari manifestement réussi, en dépit de quelques averses tombées en milieu de soirée et qui ont sans doute réduit l’attrait des autres animations prévues sur place. Cela n’a pas empêché les foodtrucks de bien travailler sur les pelouses surplombant le lac et dès la fin de la pluie, les Brainois sont revenus en masse pour assister au feu d’artifice.

"Il est difficile d’estimer le nombre de personnes sur un site aussi vaste, et sur lequel on arrive via une multitude d’accès , commente le bourgmestre Vincent Scourneau. Mais on était, au minimum, à 5000 personnes mercredi soir. On s’attendait à une foule conséquente donc nous avions prévu un dispositif de sécurité avec vingt policiers, à la fois de la zone et des renforts extérieurs. Il n’y a eu aucun incident et comme prévu, tout s’est terminé à 1h du matin."

«Pleinement satisfaits»

Quant au feu d’artifice lui-même, les amateurs ont pu bénéficier de 25 minutes de spectacle conjuguant fusées de petits calibres, musique, show lumineux grâce des spots installés au sol et fumigènes. Manifestement, le concept de "bruit contenu" pour les tirs pyrotechniques n’est pas qu’une étiquette pour faire plus acceptable: le bruit des explosions dépassait à peine celui de la bande-son diffusée durant le spectacle.

"On a maintenu ce tir de feu d’artifice malgré certaines pressions, et on l’a fait à juste titre: nous sommes pleinement satisfaits du déroulement de cette soirée, commente le maïeur brainois. Il y a une forte demande pour profiter davantage du cadre qu’offre le Paradis pour certains événements, mais nous veillons à maintenir un équilibre pour le quartier."