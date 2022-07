Un jeu de cartes à connotation sexuelle baptisé "jeu d’alcool orienté" amène les participants à boire, à s’embrasser, à se caresser, à s’asseoir sur les genoux l’un de l’autre. Vers 23h30, la cousine quitte le salon pour satisfaire un besoin naturel.

Michel (nom d’emprunt), un Enghiennois de 32 ans, expliqua à l’audience du 17 juin dernier l’avoir suivie dans la salle de bains parce qu’elle titubait. Il lui imposa une fellation puis la viola. Elle avait glissé sur le sol mouillé suite à l’explosion de la cuvette du W.-C. et était tombée. Elle était vierge.

Son avocat Jean-Philippe Rivière ne ménagea pas le prévenu. "Pas un mot de regret pour la victime lors de son interrogatoire d’audience. Les autres participants au jeu ont dit qu’elle n’avait pas eu le moindre comportement provocant."

La situation s’envenima et on lui dit de quitter les lieux. Il refusa, prétextant attendre l’heure de son train. Pendant ce temps, pour reprendre les termes de la police, la jeune fille était comme vidée de son énergie physique et émotionnelle. L’organe du parquet considéra que, vu la quantité d’alcool absorbée, la jeune fille n’était pas à même de donner son consentement à la relation sexuelle. Elle requit une peine de trois ans de prison.

L’avocat du prévenu tenta le tout pour le tout. Il plaida l’acquittement ou, à titre subsidiaire, une peine moins lourde que celle demandée et assortie du sursis. Le tribunal a condamné le prévenu à deux ans de prison avec sursis probatoire, un suivi psychologique adapté et privation des droits civils et politiques pour cinq ans. La victime recevra les 5000 € réclamés à titre de dommage moral.