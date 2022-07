«Troc jardin», des bons plants pour le potager et le jardin

"Troc Jardin" est le nom du groupe dans lequel Sarah Lallemand, Tiffany Fevery et Benoît Chantrenne partagent leurs conseils, trucs et astuces pour le jardin et le potager. " Nous avons pour objectif de partager les conseils, les bons plans en rapport avec le potager et le jardin. Nous partageons aussi semis, graines et plants, ainsi que les surplus de fruits et légumes de saison. Nous essayons de garder le rustique, les semis à l’ancienne. Chacun vient avec ses compétences et ce qu’il peut partager avec les autres. Il n’est pas nécessaire de donner pour recevoir. Nous sommes présents chaque dimanche, de 10h à 11h, jusqu’en octobre, sur le petit parking situé le long du RAVeL près du ballodrome" , signale Sarah Lallemand. Les personnes peuvent ainsi se donner mutuellement des conseils. " Nous avons quelques spécialistes qui sont présents le dimanche. On apprend beaucoup d’eux. Personnellement, je n’ai pas la main verte ", souligne encore Tiffany Fevery.