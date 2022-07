Liaison Braine-Oiscquercq: un impact limité

Au Parlement wallon, le député André Antoine a posé une question sur le sujet à Willy Borsus, le ministre de l’Aménagement du territoire. "Le tracé de cette future liaison électrique traverse quatre communes: Braine-l’Alleud (2,7 km), Braine-le-Château (7,5 km), Ittre (600 mètres) et Tubize (1,2 km), a rappelé le député. Les ondes magnétiques produites par cette ligne sont à l’origine de vives inquiétudes. De nombreux citoyens se sont mobilisés contre ce projet et souhaitent être entendus par les autorités wallonnes. Du côté d’Elia, on espère une décision finale sur la demande de permis à la fin de cette année, pour un chantier qui pourrait commencer début 2023. Quelles sont les garanties urbanistiques et environnementales que monsieur le ministre compte imposer à Elia afin de répondre aux inquiétudes légitimes des citoyens?"

Dans sa réponse, Willy Borsus commence par préciser que le projet s’inscrit dans le plan de développement du réseau de transport d’électricité 2020-2030 établi en collaboration avec la direction générale de l’énergie et le bureau fédéral du plan, et soumis à l’approbation du ministre fédéral de l’Énergie. La procédure d’annonce de projet a été imposée par la Région dans un but de transparence mais n’était pas obligatoire.

La demande de permis d’urbanisme est accompagnée d’une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, et celle-ci comprend un chapitre sur les champs électriques et magnétiques. Le champ électrique généré par un câble, a priori, ne dépasse pas la protection qui le recouvre. Quant au champ magnétique, il reste largement inférieur au niveau de référence recommandé au niveau international. "Il est également à noter que, comparativement à une ligne aérienne, la limitation du champ magnétique est plus rapide avec l’augmentation de la distance par rapport à l’axe de la liaison souterraine, complète Willy Borsus. En ce qui concerne le tracé, diverses implantations ont été envisagées. Le tracé projeté a finalement été retenu en ce qu’il présentait le moins d’impacts environnementaux. Les zones urbanisées traversées sont minoritaires et l’implantation de la liaison est réalisée en grande partie le long d’infrastructures existantes: à la sortie du poste haute tension d’Oisquercq, le tracé de la liaison suivra la voirie jusqu’à l’ancienne ligne de chemin de fer L115 Braine-l’Alleud – Braine-le-Comte, progressivement transformée en RAVeL, qu’elle suivra également avant de bifurquer vers le poste haute tension de Braine-l’Alleud."