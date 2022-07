Le Kingdom Festival fait son retour au Carrefour Culturel 38, ce jeudi 21 juillet, à Genappe

Ce sont de jeunes artistes de Genappe qui ouvriront les festivités. " N ous avons intégré des jeunes de la Maison des jeunes dans la programmation. Les collectifs Gzoo et Iceberg Rap, composés de jeunes de Genappe et alentours, ouvriront les festivités. Gzoo s’est constitué entre les premiers jeunes de la Maison des jeunes. Ils se déplacent avec leur tout nouveau vélo ghetto blaster, avec lequel ils proposent une animation hip-hop, open mic free style. Ils se produiront à 17h. Iceberg Rap suivra (18h45): il s’agit d’un groupe de jeunes rappeurs dont deux sont de Genappe", signale Melissa Collignon, chargée de communication au Carrefour 38.

Reprises déjantées de Julien Clerc

Juicy (19h30) est un duo de chanteuses. Elles reprennent de manière déjantée des tubes R’n’B mais aussi des morceaux de leur composition. Elles presteront avant le groupe Fùgù Mango (21h15). Ce groupe propose un mélange d’indie pop, de beats afro – depuis l’arrivée de musiciens venus d’Afrique dans le groupe – et de dance music.

Les Juliens terminent la soirée à 23h avec des reprises déjantées de Julien Clerc. " La programmation a été conçue pour mettre en avant les artistes montants de la scène belge ", poursuit Melissa Collignon.

Bières et softs locaux

La participation est libre et gratuite. " Cela permet à tous de participer à cette fête 100% belge dans un objectif de libre accès à la culture. Pour privilégier les circuits courts et mettre le patrimoine local à l’honneur, des boissons et de la nourriture alternative seront proposées, tant par le bar que par les food trucks présents. Il n’y aura que des bières et des softs locaux."