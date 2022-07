Elle était cette fois poursuivie pour une série assez impressionnante de vols à l’étalage, notamment de tabac et d’alcool, ainsi que de vêtements. On lui reprochait également un vol de portefeuille à Bruxelles. Et elle s’était également servie de la carte d’identité d’une étudiante, dérobée lors d’un cambriolage dans un kot de Louvain-la-Neuve, pour voyager en train à Bruxelles ou à Wavre. Lorsqu’elle était interceptée sans titre de transport par des contrôleurs, la prévenue affirmait se présentait sous le nom de la victime du vol, papiers à l’appui. Et c’était l’étudiante qui recevait les amendes par la poste…

Le tout avait valu à l’Ottintoise, par défaut, une condamnation à 18 mois d’emprisonnement ferme et 400 euros d’amende.

Elle a fait opposition il y a quelques semaines et a contesté quelques faits devant le tribunal, dont le vol dans le kot. Elle a affirmé qu’elle avait seulement trouvé le portefeuille de la victime par terre. La présidente lui a fait remarquer que lorsqu’elle avait été entendue par la police, elle avait pourtant prétendu que c’était un tiers qui lui avait remis la carte d’identité de la victime…

Peu impressionnée, la prévenue a répondu du tac au tac qu’elle s’était sans doute mal exprimée: c’était ce tiers qui avait trouvé le portefeuille par terre et lui a donné. Comme elle n’avait pas d’argent, elle s’est servie de la carte de banque et des papiers…

"Parce qu’usurper l’identité d’une étudiante et lui causer toute sorte d’ennuis, ça, ça ne vous pose pas de problème!, avait explosé la présidente en lui remontant sérieusement les bretelles. Vous aviez déjà fait ça quand vous étiez mineure et depuis, il y a eu plusieurs condamnations en tant que majeure, pour stupéfiants et pour vol. Peine de travail, sursis, tout cela a déjà été tenté mais avec vous, manifestement, ça ne fonctionne pas…"

Le pari: 18 mois de prison qui deviennent 150 heures de travail.Mais…

La prévenue et son avocat ont expliqué que l’Ottintoise avait en réalité vécu quelques années sous l’emprise du père de sa fille, dans une relation toxique et dans un contexte de grande précarité. C’est lui qui l’obligeait à voler pour s’en sortir. Aujourd’hui, cet homme est derrière les barreaux – il lui a porté plusieurs coups de couteau! – et elle tente de se reconstruire, en étant hébergée dans une maison maternelle.

"Les faits ont pratiquement deux ans, madame est aujourd’hui suivie. On pourrait peut-être lui donner une toute dernière chance de se reprendre en main", avait suggéré le ministère public.

Le jugement fait ce pari: les 18 mois de prison ferme infligés par défaut deviennent une peine de travail de 150 heures. Mais si celle-ci n’est pas prestée dans l’année, les 18 mois s’appliqueront automatiquement. Et les 400 euros d’amende sont maintenus mais désormais assortis d’un sursis de trois ans. La balle est donc à présent dans le camp de la prévenue…