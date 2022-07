La Grand-Place de Jodoigne prend ses airs d’été jusqu’au 31juillet. Et il y en aura pour tous les goûts…

En attendant les réflexions en cours et à venir sur son avenir, sur de nouveaux projets qui y verront le jour et sur un probable lifting, la Grand-Place de Jodoigne a endossé son habit d’été jusqu’à la fin du mois. Avec l’événement Jodoigne les bains, l’espace d’un moment, les emplacements de parking ont fait place à une plage, avec un grand bac à sable, une délicieuse pelouse, des transats et même des terrains de pétanque. Sans oublier les petits cabanons où tout est prévu pour passer un bon moment. "Cette année, malgré d es moyens financiers en diminution, en raison de la crise et des difficultés à gérer par la Ville, on tenait quoiqu’il arrive à maintenir Jodoigne-les-bains, indique le bourgmestre Jean-Luc Meurice. Cet espace est un lieu de rencontre, de détente, qui se veut convivial et agréable. Toutes les familles jodoignoises n’ont pas l’occasion de partir en vacances. En se rendant ici, sur la Grand-Place transformée pour l’occasion, cela leur permet de vivre un instant décalé. Et c’est important, surtout pour certains enfants." Car le bourgmestre tient à ce que l’ensemble de ses habitants puissent profiter de ces vacances pour vivre des moments d’évasion. "On regrette l’annulation du Summer Beach, mais c’est ainsi. On aurait aimé aussi un petit point d’eau sur le site, mais les contraintes et les exigences de sécurité sont trop importantes. On réfléchira pour l’avenir à une autre formule ou des idées en ce sens."