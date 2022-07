«Collez-moi trente ans!», crie-t-il en entendant les réquisitions

La version du prévenu est tout autre que celles de la victime et de deux témoins dont un n’a pu être identifié tant il redoute des représailles. Selon Isa, il se trouva nez-à-nez avec une voiture arrêtée au beau milieu de la route, feux clignotants allumés.

Il dit avoir aperçu, sortant en titubant d’un Night and Day, le conducteur Jean V., 40 ans, qui, interpellé, lui répondit qu’il faisait ce qu’il voulait et lui porta un coup de poing avant de s’installer au volant. Isa soutient avoir répliqué d’un coup porté alors que la vitre, côté conducteur, était baissée. L’autre disparut dans la nuit.

Le beau-frère de la victime et deux témoins affirmeront aux policiers qu’Isa rossa d’abondance la victime qui fut amenée aux urgences, souffrant de multiples fractures au visage. Il porte aujourd’hui encore des plaques de titane et son avocat demanda 5.000€ à titre provisionnel ainsi que la désignation d’un expert qui serait chargé de déterminer l’importance du préjudice corporel.

« C’est une blague. Faut arrêter, c’est une injustice », explosa Isa qui nia avoir craché au visage d’une jeune fille de 16 ans le 30 septembre 2020 et reconnut les outrages envers les policiers en avril et octobre 2019, toujours à Court-Saint-Étienne. « Bande de Mongols, tous des pédés, fils de putes » figurent parmi les injures les plus douces proférées lors de contrôles. « Collez-moi trente ans », s’écria-t-il en entendant les réquisitions du parquet. Les trente mois auxquels il est condamné vont s’ajouter aux quatre ans secs encaissés en avril 2022, aux quatre ans avec sursis pour moitié rendus en 2018 et aux 30 mois avec sursis prononcés en 2015.