Appel au privé pour une nouvelle crèche de 42 places au domaine de Coullemont, à Archennes

Le timing imposé par cet appel à projet est un défi en soi quand on sait que la décision à prendre porte sur un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros, qu’il nécessite d’identifier un lieu d’implantation et demande surtout de pouvoir sortir de ses cartons un projet urbanistique déjà bien avancé. Ceci afin de pouvoir répondre de manière détaillée au dossier qui est requis par la région. "De plus, les candidats sélectionnés devront s’engager à ce que ce milieu d’accueil soit ouvert pour la mi-2026 et seront tenus d’appliquer une tarification sociale et une organisation conforme aux règles de l’ONE."

Le CPAS de Grez-Doiceau lance donc un appel à candidatures vers des partenaires du secteur public ou privé qui seraient prêts à développer une telle infrastructure et à la gérer. "Ce partenariat prendra la forme de l’octroi, à titre gratuit, d’un droit d’emphytéose d’une durée de 50 ans sur une parcelle d’une trentaine d’ares dans le parc du Coullemont à Archennes."

Ce domaine a toujours eu une vocation sociale depuis la construction de l’hospice en 1892. Celui-ci a été entièrement restauré fin des années 80 pour être utilisé un temps comme "Maison de la mémoire". "La construction d’une crèche entre donc parfaitement dans cette optique. De plus, cette implantation à Archennes permettrait de bien répartir l’offre avec Grez-centre qui est déjà desservi par deux crèches – “Baby cool” et “Les Cherubins”– et Gastuche avec, la crèche “Baby Boom”, qui est implantée dans le domaine des Vallées."

Les candidatures doivent être déposées pour le 19 août au plus tard.