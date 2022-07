Menotté et soumis aux questions de la police, il avait fui en traversant la E411

Il faut dire qu’il était particulièrement agité, et ne répondait pas aux injonctions des policiers. Ne parvenant pas à le calmer ni à lui faire entendre raison, les pandores ont dû passer les menottes au gaillard pour qu’il cesse son manège. Et il a été assis sur le rail de sécurité.

Mais il a par la suite profité d’un moment d’inattention de la police pour tenter de quitter les lieux en partant en courant… en plein milieu de l’autoroute. Un des agents s’est lancé à sa poursuite et l’a maîtrisé sur la deuxième bande de circulation!

Vu les conditions de cette intervention particulière, on se doute qu’il fallait être rapide et plutôt vigoureux: le policier en question s’est blessé à la main, le prévenu l’entraînant dans sa chute, mais il n’y a heureusement pas eu de nouvel accident suite à cette scène surréaliste. Le policier a subi une quarantaine de jours d’incapacité de travail suite à cette blessure, et il souffre toujours de séquelles. Soufiane R. avait également endommagé une voiture de police ce jour-là.

L’aventure lui a valu d’être cité devant le tribunal correctionnel, mais il n’est pas venu s’expliquer sur les préventions, malgré ses nombreux antécédents. La partie civile, elle, était représentée par un avocat qui a demandé qu’une expertise médicale soit réalisée afin de savoir si le policier ne souffrira pas d’une incapacité permanente.

Quant à la version du prévenu, il a fallu se contenter de celle qu’il a livrée à d’autres policiers lorsqu’il a été entendu. Il a avoué qu’il était ivre ce jour-là, mais il a prétendu que la police s’est énervée sur lui, au point de le jeter par terre sur la bande d’arrêt d’urgence, et de lui frapper la tête contre le capot de la voiture de police.

Le tribunal ne s’est pas montré convaincu: les préventions sont estimées établies et par défaut, le prévenu écope de deux mois d’emprisonnement ferme.