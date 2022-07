Une nouvelle soirée au Paradis à Braine-l'Alleud, le 20 juillet

De quoi donner envie de mettre sur pied une nouvelle édition au plus vite mais la pandémie mondiale de covid-19 s’en est mêlée. On ne dira pas que c’est tout à fait derrière nous, mais les conditions permettent en tout cas d’organiser à nouveau ce type de rassemblement. Alors le 20 juillet prochain, la commune invite à nouveau les habitants, "et les amis des habitants" , à passer une soirée de détente au Paradis.

Le concept reste identique: la soirée se veut familiale et décontractée, dans ce lieu paisible à quelques centaines de mètres du centre-ville. Parmi les animations annoncées, on trouve une initiation au tir à l’arc, un pont de singe et un parcours d’acrobranche, des jeux en bois et des jeux géants, des bulles de savon, un atelier cirque et grimage avec Circomédie, la possibilité de s’essayer aux échecs avec les passionnés du club local. Important pour les familles: le tout est gratuit.

Un espace détente est instauré sur place, et des foodtrucks ainsi qu’un bar permettront de manger et se rafraîchir en toute convivialité. On pourra ainsi goûter des plats thaïlandais ou libanais, sacrifier au plaisir du cornet de frites en cette veille de fête nationale, manger une crêpe, un bagels, une glace… Pour éviter les files excessives, le service des boissons a été élaboré pour tenir une cadence de 2000 bières à l’heure.

De 17h jusqu’à 1h du matin, une partie du site prendra aussi des allures de guinguette avec bal aux lampions, musique lounge et DJ qui se succéderont aux platines. Le spectacle pyrotechnique, lui, sera tiré vers 22h15. Il est conçu pour mettre le lac en évidence et est annoncé comme la plus grande façade de feu réalisée dans la région.

Mais d’après les organisateurs, il ne devrait pas déranger excessivement la faune et le voisinage puisqu’il se fera à bruit contenu. "L’alternative du feu à bruit étouffé réduit le bruit à 60-80 décibels, là où un feu d’artifice classique peut monter à 150 décibels, même plus, précise-t-on du côté de la commune. Au moment de la détonation, le bruit de l’explosion dans les airs est étouffé et donc moins puissant."

Côté pratique, la commune rappelle qu’il y a pas mal de parkings à 15 minutes à pied du lac du Paradis. La route de Piraumont sera mise en sens unique et comme tout parking sauvage sera verbalisé, l’utilisation des modes doux de déplacement pour se rendre sur le site est conseillée. Des infos "mobilité" seront données sur le site internet de la commune et sur les réseaux sociaux.