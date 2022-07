Stéphane Delcol, à Limelette, a eu 60 centimètres d'eau chez lui, il se souvient

Il habite au coin de la rue Léon Fournet, à l’intersection avec la rue Charle Dubois. " Le niveau de la Dyle était tel que l’eau était retenue par le tablier du pont. D’habitude, lorsque la Dyle déborde, l’eau va se déverser dans la zone d’immersion temporaire, dans la prairie proche. Ce n’était pas le cas cette fois, l’eau est arrivée par le club Justine Henin."

Stéphane Delcol a tenté de protéger sa maison. " Je suis allé chercher des sacs de sable. Mais, je n’arrivais pas à les installer suffisamment vite. Le niveau de l’eau montait trop rapidement ."

Il n’a pas pu éviter la catastrophe: " J’ai eu soixante centimètres d’eau dans la maison."

Indemnité de la Région wallonne

Avec les désagréments que l’on imagine. " J’ai pu rester dans la maison, à l’étage. En aucun cas je n’aurais voulu la quitter. On parlait déjà de pillage ", lance-t-il.

Il a fait les travaux de réparation à ses frais. " Je n’étais pas assuré. Je suis sans doute le seul de la rue dans ce cas ." Il recevra néanmoins une indemnité. " Je ne pensais plus à une indemnité mais il y a une semaine, j’ai eu la visite d’un expert, venu se rendre compte de la situation. Il m’a dit que c’était normal, que les expertises venaient de commencer. Il a pris note des travaux et m’a dit que la Région wallonne allait m’indemniser mais pas plus qu’à hauteur de 50% maximum des pertes réelles. N’étant pas assuré, je n’ai pas fait la fine bouche."

La maison avait déjà failli être inondée le 1er janvier 1987. " C’était alors mes parents qui y habitaient. L’eau s’était arrêtée de monter à un centimètre de la porte d’entrée. Avec les voisins, nous avons fait drainer nos terrains pour évacuer l’eau quand il pleut."