Soutien à la culture: la Ville de Nivelles poursuit

La Ville a dès lors décidé, pour la troisième année consécutive, de mesures de soutien destinées à maintenir le foisonnement associatif et artistique qui constitue une des richesses de la cité des Aclots. Il s’agit de prolonger l’aide aux activités existantes, mais aussi de donner une impulsion pour que de nouvelles initiatives émergent. L’idée est d’éviter une spirale infernale, avec un moins grand nombre de spectateurs qui induirait l’organisation de moins d’événements, entraînant finalement une disparition progressive.

Jusqu’à la fin de l’année, les spectacles, concerts, expositions et autres événements associatifs seront soutenus, tout comme les programmations du centre culturel et celle du Ciné 4. On notera au passage, le 1er octobre, le retour désormais confirmé du festival de magie "Hocus Pocus" au Waux-Hall.

Mais en attendant, pour cet été, trois temps forts sont pointés par les responsables, qui s’inscrivent aussi dans l’opération provinciale "Place aux artistes". Le premier est la deuxième édition de "Fais ton cinéma!", une compétition de courts-métrages régionaux proposés dans les différentes communes du Brabant wallon et organisée par le théâtre nivellois Le Clandestin. Les habitants des 27 communes de la province peuvent y participer ( www.faistoncinema.be ) et le Clandestin fournit une aide logistique et artistique professionnelle. Du matériel de tournage peut aussi être mis gratuitement à disposition.

Le deuxième rendez-vous culturel attendu de l’été aclot est le retour de Clownmania, touché l’an dernier par une météo désastreuse. Un week-end entier sera à nouveau consacré en 2023 en terre aclote à l’art du clown dans ses diverses formes. En attendant, les organisateurs seront présents pour égayer Nivelles Village, le grand rassemblement de foodtrucks en centre-ville, le mercredi 27 juillet.

Enfin, pour clôturer les grandes vacances, "Scènes d’été" connaîtra une deuxième édition, le week-end des 27 et 28 août à la ferme de l’hostellerie. Il s’agit d’une initiative portée par la jeune ASBL nivelloise Impulsion théâtrale.

Durant tout le week-end, dans cette belle ferme en carré de la chaussée de Bruxelles, une vingtaine d’artistes se produiront dans trois espaces scéniques différents. Le programme détaillé se trouve sur le site internet www.impulsion-theatre.be . On pourra applaudir des acteurs, des chanteurs, des musiciens, des conteurs, des stand-upeurs, des danseurs.