Retour à des conditions de circulation habituelles sur la N25

– La vitesse maximale sera à nouveau limitée à 90 km/h.

Jusqu’à la fin du mois d’août:

– La bande d’arrêt d’urgence restera fermée.

– L’accès à la N25 depuis la rue des Trois Burettes en provenance de Mont-Saint-Guibert en direction de Corroy-le-Grand reste fermé à la circulation. Les usagers sont invités à poursuivre sur la rue des Trois Burettes, la rue du Fond Cattelain et la rue de Rodeuhaie. Les poids lourds sortant de la Sablière sont invités à suivre la déviation via la N25 en direction de Nivelles, la N233, la N238 afin de reprendre la nationale dans l’autre sens. L’accès à la sablière reste possible par un accès provisoire.

Les modalités pratiques des phases suivantes seront communiquées ultérieurement.

L’aboutissement du chantier est prévu pour la fin de l’année 2022.

Ce chantier vise à aménager un nouvel échangeur en marge de la N25 à hauteur de Mont-Saint-Guibert afin d’y fluidifier la circulation. Concrètement, ces travaux consistent à créer un giratoire et une bretelle de sortie qui permettront aux usagers circulant sur la N25 en provenance de Nivelles de gagner la rue des Trois Burettes et à réhabiliter les revêtements de la N25, à hauteur du chantier, sur 500 m en direction de Corroy-le-Grand.

Ce chantier représente un budget de plus d’1,4 million€ HTVA, dont près de 450700 € HTVA financés par la SOFICO, maître d’ouvrage, près de 268000 € HTVA financés par la commune de Mont-Saint-Guibert et près de 700000 € HTVA financés par la société RENEWI (ex Shanks) dans le cadre de l’extension de la carrière.