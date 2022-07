Profitez d'un spa mobile chez vous... ou dans un lieu insolite

C’est comme ça que l’aventure a commencé. "On s’est dit que mettre nos bains et saunas sur une remorque et à aller à la rencontre des gens pour proposer de la détente, c’était une bonne idée. On se déplace donc chez les particuliers et professionnels pour leur déposer le bain en général le temps d’un week-end, mais aussi pour la semaine."

Une location pour le week-end qui coûte 370 euros, possible dans un rayon de 20 kilomètres autour de Walhain, et 270 euros pour le sauna. "Mais nous nous déplaçons dans toute la Belgique."

L’autre formule, c’est de passer 2h30, l’après-midi, dans le bain, installé sur le spot "champêtre" des maraîchers de Green Mama, le "vignoble" ou le "wood spot" (forêt), pour 150 euros. "On s’occupe de toute l’intendance, on offre une bouteille de bulles, le bain est chauffé, il n’y a plus qu’à venir faire trempette."

Un moment de massothérapie est également disponible en plein air ou sous tente, à côté du spa. "Un panier gourmand est également mis à disposition des gens pour pique-niquer, avec des produits locaux, 100% belges."

Quelques semaines après son lancement, le bain a son petit succès. "On savait que proposer une expérience insolite, un retour aux sources, un moment de détente, ça plairait aux gens. L’activité a bien démarré et on est vraiment très content. Je suis pile-poil dans mon élément."

Toutes les excuses sont évidemment bonnes pour s’offrir un moment de décompression: réunion de famille, mariage, team building, enterrement de vie de jeune fille ou garçon, mariage et autres événements. "En face de moi, j’ai une clientèle qui a choisi de s’offrir un moment de détente dans la nature, qui a choisi de se faire du bien. Les gens sont heureux, c’est très agréable."

Toutes les informations sur le site www.spa-mobile.be, la page Facebook SpaMobileWalhain ou Instagrama location_spa_mobile.