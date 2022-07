Le 50e championnat du monde de Scrabble se tiendra à Louvain-la-Neuve

Chaque année c’est un pays francophone différent qui invite ce championnat. La dernière édition à Louvain-la-Neuve date de 2015.

Selon Yves Brenez, un des organisateurs de cette édition, "le championnat va réunir cette année environ 800 joueurs dont environ 25% seront des Belges. La majorité des joueurs seront des Français."

Il y a de grands joueurs qui vont concourir mais également quelques nouveaux.

Dans cette discipline, les meilleurs joueurs ont entre 25 et 40 ans mais les plus nombreux ont 63 ans et plus. Il y a, comme dans le sport, des catégories d’âge différentes et chaque catégorie aura son champion du monde.

Il y a également des enfants qui participent au championnat. Ils sont aux alentours de quarante cette année. Pour ces enfants, il y a un séjour pour jeunes prévu, ils vont loger dans une auberge de jeunesse à Louvain-la-Neuve durant tout le championnat. Pendant les moments où ils ne concourent pas, des activités seront organisées.

Il y a donc des très jeunes qui jouent au Scrabble. Les fédérations vont même dans les écoles pour les recruter. Il y a des concours de Scrabble dans les écoles pour trouver des jeunes talents.

"Le but de ces championnats c’est de montrer qu’il n’y a pas que la version classique en un contre un qui existe pour jouer au scrabble, ce championnat permet la promotion du jeu" , explique encore Yves Brenez,

Les joueurs s’inscrivent normalement via leurs fédérations mais il est possible de venir sans être affilié. À l’inscription, le joueur est donc affilié gratuitement pour une saison.

Les inscriptions sont actuellement toujours ouvertes.

Mais si vous ne vous sentez pas capables d’ingurgiter tout le dictionnaire d’ici là, il y a une solution. Pour l’occasion, tout au long du championnat, des activités d’initiation au Scrabble seront organisées à Louvain-La-Plage. Ces initiations se dérouleront du 21 au 30 juillet de 10h à 18h. Il sera donc possible d’apprendre les règles mais également de jouer avec le même tirage que les joueurs en direct. Cette activité permettra de faire connaitre l’existence de ce championnat et de faire découvrir le jeu au public de Louvain-la-Plage.