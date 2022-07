Dans sa yourte, Delphine travaille votre stress

Actuellement employée aux cliniques Saint-Pierre, Delphine s’est lancée en indépendante complémentaire pour proposer les soins énergétiques qui permettent d’harmoniser, d’équilibrer le flux énergétique du corps et de l’esprit. Ce soin dénoue les nœuds, les blocages et le stress, que ce soit au niveau mental et physique. "Mon but est d’accompagner les femmes stressées, angoissées, qui ont perdu leurs repères, leur joie de vivre, pour permettre un quotidien plus serein. J’ai beaucoup travaillé sur cela avant de me lancer."

Pour Delphine, la préparation a été progressive avant de débuter son activité chez elle. "L’idée était de trouver un lieu adapté à mon activité. Dans ma maison, ce n’était pas possible, mais je voulais malgré tout rester chez moi. L’idée de la yourte au fond de mon jardin m’est alors venue. Cela permet un accueil de façon très agréable avec le respect de l’intimité des gens."

Delphine Navez propose dès lors son programme avec un tirage de cartes pour déterminer ce qui bloque chez la personne, mais aussi un soin adapté. "Je travaille avec un forfait de cinq séances (4 + 1 gratuite) car il faut quelques séances pour développer les pratiques et apporter des solutions."

Les soins énergétiques, c’est dans l’air du temps. "Après le Covid, le stress est plus présent. Beaucoup de gens sont perdus, sans repères depuis la crise sanitaire."

Pour répondre à toutes les demandes, Delphine a multiplié les formations, ce qui lui a permis d’élargir ses connaissances. "Au centre, j’ai côtoyé pas mal de personnes et j’ai pu développer des compétences."

Au point de franchir le pas et de se lancer seule dans l’aventure. "Je me suis lancée dans les soins énergétiques car ma fille, à 8 ans, a eu quelques soucis et cela m’a poussé à m’investir sachant que je savais qu’elle ne parlerait pas à un psy. Avec ces techniques alternatives, les solutions se sont présentées."

Delphine propose des rendez-vous à la demande. "Les possibilités sont larges en fonction de mes horaires ou du souhait des personnes. Les techniques se pratiquent en présentiel mais c’est aussi possible en visio ou par téléphone même s’il y a, bien sûr, des différences."

Et pourquoi les soins énergétiques plutôt qu’autre chose? "J’ai utilisé cette technique au centre pour plus de 500 soins. J’ai eu beaucoup de retours et j’ai ainsi pu voir tout ce que cela pouvait apporter. Je l’ai donc adaptée à ma sauce."

Pour plus d’informations: Delphine Navez – soins énergétiques ou contact.delphinenavez@gmail.com