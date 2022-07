Abus de confiance non prouvé: les deux prévenus sont acquittés

La nonagénaire semblait avoir toute sa tête, mais concédait connaître quelques soucis de mémoire l’empêchant de vivre seule. Elle a expliqué que la vie n’était pas facile, qu’Audrey lui interdisait d’ouvrir la porte de l’appartement, qu’elle se servait de sa carte bancaire pour aller faire les courses pour le ménage mais qu’elle ne savait pas comment l’argent était dépensé, puisqu’elle ne recevait pas d’extraits de compte.

Elle ne disposait pas non plus de sa carte d’identité et cachait un peu d’argent liquide sur elle. Et elle ignorait ce qui restait sur son compte bancaire, alors qu’elle avait vendu sa maison de Tubize.

Cette situation étant interpellante, une enquête a été entamée. Il est apparu que plusieurs versements importants avaient été réalisés du compte de la vieille dame vers celui de sa petite nièce. Vers le compte du petit ami de cette dernière, aussi, pour un montant de 19000 euros. Il y avait aussi des dépenses de carburant alors que la nonagénaire n’avait pas de voiture. Curieusement, le petit ami d’Audrey avait aussi une procuration sur un des comptes bancaires de la dame…

L’intéressé et la petite nièce, qui ne sont plus ensemble aujourd’hui, se sont retrouvés sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, poursuivis pour fraude informatique, abus de confiance et abus de faiblesse.

La prévenue a expliqué qu’elle considérait sa grand-tante comme sa maman. À la mort du mari de la vieille dame, elle l’a aidée parce qu’en 70 ans de vie, elle n’avait jamais fait un virement bancaire. Elles ont vendu la maison de Tubize avec le projet d’acheter un appartement et finalement, elles ont opté pour une location à Nivelles. "À un moment, ça devenait compliqué, a expliqué Audrey. Elle ne retrouvait plus sa carte d’identité, ni sa carte bancaire, elle les cachait et ne les retrouvait plus, elle pensait que je les avais prises… Ça n’allait plus, alors j’ai gardé les cartes et je lui laissais un peu d’argent liquide. Qu’elle perdait souvent aussi, et on ne le retrouvait pas toujours. Alors je lui disais de ne pas ouvrir la porte à n’importe qui…"

Le versement de 19000 euros à l’ex-petit ami est effectivement le remboursement d’une dette suite à la séparation du couple, et la grand- tante était d’accord pour que l’argent soit versé à partir de son compte. Quant à la fameuse procuration, elle avait été consentie pour constituer une garantie locative.

Le ministère public avait requis l’acquittement du jeune homme, mais demandait une solide peine de travail pour Audrey, et la confiscation de plus de 47000 euros.

Le tribunal n’a pas suivi: les deux prévenus sont acquittés.