Le temps d’une soirée, cinq humoristes fouleront les planches pour proposer une soirée dans une ambiance conviviale et détendue.

"On a une chouette tente berbère avec une terrasse suspendue à la limite des douves avec vue sur le château. C’est un cadre très sympathique", lance Pierre-Gauthier Delheid, directeur événementiel des "Rendez-vous du Château."

Des humoristes locaux et confirmés proposés par l’ASBL Comedy Spot, scène montante du Stand up Comedy à Grez-Doiceau, avec qui les organisateurs sont en collaboration pour cet événement.

" On a voulu offrir un panel d’activités encore plus larges par rapport à l’année passée. On souhaitait donc agrémenter avec de l’humour et donc aussi avec ce mini-festival"

Une soirée sans tarif précis puisque la rémunération des artistes se fera au chapeau, selon l’appréciation. Pour Pierre-Gauthier Delheid, ce choix n’est pas anodin. "Notre volonté c’est de rendre la culture accessible au maximum. On a donc choisi de minimiser les activités payantes pour permettre à tous de découvrir des choses qu’ils ne connaissent pas. On a donc fait le choix de la liberté concernant les tarifs."

Aucune réservation n’est nécessaire, il suffit tout simplement de se rendre sur place et de profiter de la soirée.

À noter que durant tout l’été, de nombreuses autres activités, spectacles et concerts sont également organisés dans le château. Le programme complet est à découvrir sur leur site internet.

Rue du Vieux Château, 1457 Walhain. lesrendezvousduchateau.be