Tentative de meurtre, séquestration, etc.: un Castello-brainois prend 6 ans de prison ferme

Il avait pourtant déjà eu huit mois pour réfléchir à ses actes derrière les barreaux. Les faits se passent le 29 novembre dernier. Enfoncé dans la consommation d’alcool et de drogues dures, David C. vit une vie de couple tumultueuse avec sa moitié depuis 5 ans. Ils ont un enfant, mais les deux consomment et leur vie est faite de heurts incessants. La garde du petit a d’ailleurs été confiée à un membre de la famille depuis la révélation des faits.

Un beau matin, entre alcool et amphétamines

C’est dans ce contexte qu’une dispute éclate. Il est 9h du matin, il a consommé des amphétamines toute la nuit, et elle, du cannabis, il explose et se saisit d’un couteau: "Je vais te tuer, ma fille n’aura pas une mère comme toi!" David C. est démonté. Il frappe sa femme avec sa lame à plusieurs reprises, la poursuit dans la maison, la pique profondément au thorax, dans les côtes, et la blesse aux mains parce qu’elle tente de se protéger avec un extincteur. "Je vais te couper en morceaux!" , lui hurle-t-il. Enfin calmé, il soigne ses plaies avec du café (!) et du sparadrap. Il la plante devant la télé et l’oblige à regarder des vidéos de femmes battues qui tentent de quitter leur compagnon. Le lendemain, ils ont des relations sexuelles non consenties, il lui fait promettre de ne rien dire de la scène du couteau, ses blessures ont une vilaine allure mais il refuse de l’emmener à l’hôpital.

Sauvée par un tiers

L’oncle du prévenu, qui travaille dans le hangar voisin, comprend que son neveu lui cache des choses lorsqu’il refuse de lui ouvrir pour voir sa femme. Il revient et menace de défoncer la porte. Ce n’est que le surlendemain qu’il parviendra à extraire la blessée de là et à l’emmener à l’hôpital. Elle a un œil au beurre noir, des traces de coups de couteau sur le flanc, des coupures nécessitant des points de suture, des contusions et un pneumothorax. Elle ne dira pas que c’est David qui l’a frappée, inventera une histoire d’agression, et sortira de l’hôpital trop tôt. Elle sera encore une fois violée par David ce jour-là, en rentrant à la maison. Ce n’est que deux jours plus tard, que questionnée par le père du prévenu, elle finira par avouer que c’est David qui l’a battue.

Lorsque le légiste l’ausculte le 6 décembre, il constate les multiples blessures et la pâleur d’une femme manifestement terrorisée. "Elle consomme plus que moi, elle est connue des dealers de tout le BW! C’est elle qui m’a fait tomber dans la drogue!" , argumentera-t-il à l’audience. Il ne niera pas les coups de couteau mais dira qu’il n’a pas voulu la tuer, niera les viols et la séquestration, et niera les coups et blessures sur sa compagne depuis 2016 ( "elle aussi me frappait" )…

La substitut du procureur n’a pas ménagé le prévenu, pointant à la fois le peu de remords, ses traits de personnalité antisociale, et sa tendance à se justifier. Sans compter ses antécédents, au nombre de cinq. Bref, un danger pour la société contre qui une peine ferme d’au moins 4 ans a été requise. Trois jours plus tard, le jugement est tombé: ce sera six ans fermes pour le Castello-brainois.