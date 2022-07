«Roméo et Juliette» à l’abbaye: les amants de Villers ont conquis les cœurs

C’est dans ce théâtre naturel que s’est donc joué le drame, – désormais sans beaucoup de mystère quant à son issue -, des amours malheureux de Roméo et Juliette. Les Capulets contre les Montaigus, les épées dégainées pour l’Honneur, la fougue brûlante des jeunes amants enamourés…

Le metteur en scène, Thierry Debroux, voulait faire de cette tragédie shakespearienne un spectacle familial, c’est totalement réussi. Malgré la noirceur du tableau de fin, le tragique passe à l’arrière-plan dans cette adaptation signée par le directeur du théâtre du Parc. Et on ne retiendra de l’histoire des amants de Villers (Vérone) que la beauté d’un Amour absolu.

Sans fausse note

Sans être transformée en comédie, la pièce est habilement parsemée de clins d’œil qui invitent à sourire. Pas d’effets spéciaux mais des petits décalages temporels – comme les lunettes solaires façon star de la mère éplorée de Juliette -, ou des coups de poing visuels, tel ce grand cœur en Leds rouges au-dessus du lit des amoureux. Certes un peu kitsch , mais tellement "2022". Ainsi en est-il également de la superbe bande sonore pop-rock qui rythme le spectacle, tandis que les chorégraphies de combats à l’épée sont du XIXe siècle. De cette époque romantique sont également inspirés les costumes d’Anne Guilleray, alors que les danses d’Emmanuelle Lamberts sont contemporaines. C’est là que Thierry Debroux frappe fort. Tout est cohérent malgré ces décalages. Ses amants de Vérone et leurs clans respectifs sont divertissants mais aussi actuels. Roméo c’est votre voisin, et Juliette, une copine. Une histoire universelle et puissante qui parlera à toutes les générations.

Une Juliette épatante de naturel, portée par son Roméo

Mathilde Daffe et Baptiste Blampain forment un délicieux couple de tourtereaux en parfaite complicité. ©©DEL Diffusion Villers

Quand on joue l’amour, la complicité se doit d’être au rendez-vous. Mathilde Daffe et Baptiste Blampain ont réussi ce tour de force. C’est le premier grand rôle pour la jeune montoise, Mathilde Daffe (23 ans) qui incarne une Juliette amusante, épatante de naturel et au caractère bien trempé. Face à elle, Baptiste Blampain, qui n’en est plus à ses débuts au théâtre de plein air, la porte tout en la caressant du regard. Ensemble ils signent l’un des plus jolis moments chorégraphiés de la pièce, une nuit de noces transformée en un délicat ballet nuptial… Si romantique!

À voir jusqu’au O6/08, réservations sur www.deldiffusion.be