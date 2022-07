«Nous vivons toujours à l’étage»

Le couple est resté dans la maison. " Toute la nuit, j’ai vérifié le niveau de l’eau. J’ai vu avec soulagement que le niveau a fini par descendre. Nous avons à nouveau eu l’aide des voisins et des copains pour le nettoyage. Les pompiers sont aussi intervenus dès le lendemain ".

Des dégâts entre 40000 € et 50000 €

Il a alors fallu entamer les démarches auprès de la compagnie d’assurances. " Nous insistons sur l’importance d’avoir un courtier. Il facilite les démarches. La relation avec l’expert était assez froide . Le couple était passé en assurance "bureau de tarification" bien que n’étant pas situé en zone inondable. " On paye plus et on est moins bien assuré. Mais, on n’a pas le choix. L’ensemble de la maison est assuré mais pas les annexes. Nous sommes toujours en discussion pour l’annexe dans laquelle un enfant vit à l’étage ".

Les délais pour la récolte des devis, l’approbation de ceux-ci ont été perturbés par la crise sanitaire, la guerre en Ukraine. " Nous sommes toujours en travaux. La cuisine équipée vient d’être réaménagée. Nous logeons toujours à l’étage de la maison. Les travaux ne sont pas terminés. Les dégâts se chiffrent au total entre 40000 € et 50000 € ".

Un an après, le couple vit dans l’anxiété. " On ne vit plus un orage comme avant. Une fois les travaux terminés, je compte mettre des batardeaux pour protéger la maison ", conclut le mari.