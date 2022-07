Dès que le débit atteint plus de quatre mètres cubes par seconde, le pont-levis se lève afin de ne laisser passer que les quatre mètres cubes. Cette ZIT est capable de retenir 170000 mètres cubes d’eau soit l’équivalent de septante piscines olympiques. Une zone d’immersion temporaire avait également été créée à Beaurieux, pour canaliser les crues du Ry de Beaurieux. " Nous plantons régulièrement des fascines pour retenir les coulées de boue ", souligne encore le bourgmestre.

Et ces réalisations sont antérieures aux inondations du mois de juillet 2021.

" Ces inondations sont essentiellement dues à l’Orne, qui vient de Chastre et de Mont-Saint-Guibert. Nous n’avons plus moyen de faire grand-chose à Court-Saint-Étienne sur ce cours d’eau. Nous avons demandé à la Province de faire une étude hydrologique de l’Orne pour savoir ce que l’on pourrait réaliser pour éviter de nouvelles crues. Lorsque l’on voit comment les habitations sur les Jardins de l’Orne ont été touchées par les inondations, on pense qu’il faudrait créer une zone d’immersion en amont sur Chastre. Ce sont chaque fois des actions qui prennent du temps ."