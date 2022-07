Cette année, l’organisation a eu d’autres possibilités pour offrir plus de confort aux nombreux spectateurs, souvent venus en famille, pour ce festival de cirque. " Nous avons vu les choses un petit peu différemment, avec plusieurs scènes, grâce à la ville de Wavre qui nous a ouvert les portes de l’ancien vicariat, juste à côté du parc Nelson Mandela. Il n’est pas occupé mais il possède un grand jardin où nous avons pu installer deux scènes supplémentaires, explique Julie Patiny, coordinatrice du P’tit Cirq’en Palc. Nous avons donc plus de potentiel pour nos spectacles."

La formule du festival est identique à celle des précédentes éditions. Un seul programme mais désormais cinq scènes pour suivre les numéros des différentes troupes. Il y a les débutantes, les plus aguerries, souvent amateures. Il y a des écoles de cirque et il y a les pros. Il y en a pour tous les goûts et le nombreux public présent, samedi et dimanche, dans le parc Nelson Mandela et le jardin du vicariat confirme le succès de la formule qui existe depuis 2008.

" Depuis le début, c’est toujours le même principe, confirme Julie Patiny. Il y a donc la semaine de stage et le festival le week-end où nous avons d’autres écoles de cirque qui viennent nous rejoindre. Vendredi, nous avons accueilli 60 jeunes et quatre compagnies professionnelles, en plus de nos stagiaires. L’idée de notre festival est aussi identique. C’est de montrer tout le potentiel des écoles de cirque en Belgique. Il y a des écoles wallonnes, bruxelloises et flamandes, des artistes professionnels. C’est l’occasion de montrer aux jeunes qui sont présents au stage de leur faire découvrir les débouchés et les possibilités de monter un spectacle et pourquoi pas de travailler dans la filière amateure pour ensuite se professionnaliser."

Un tremplin vers le professionnalisme

Depuis que le P’tit Cirq’en Palc existe, il y a en effet quelques stagiaires qui ont essayé la filière amateure à Wavre pour in fine devenir des pros. " Effectivement, certains ont été élèves chez nous comme stagiaires. Ils ont ensuite fait une école supérieure et désormais, ils tournent avec leur spectacle. D’autres viennent au stage pour préparer les auditions pour l’examen d’entrée à l’école supérieure des arts du Cirque à Bruxelles. Ces jeunes ont besoin de se confronter, de se rencontrer et aussi d’essayer de nouvelles techniques, avec les professionnels qui encadrent le stage. Grâce au festival, ils peuvent ensuite présenter le numéro qu’ils ont préparé pendant la semaine."

C’est alors le public par ses applaudissements qui récompense leur investissement. Le P’tit Cirq’en Palc est un tremplin idéal pour se lancer dans l’aventure du monde du cirque. " Oui, effectivement. Le cirque reste un art de la rue, très contemporain et moderne qui n’a pas besoin de langage pour se faire comprendre. Il peut traverser les frontières sans problème et il reste accessible au plus grand nombre. On constate qu’il y a de plus en plus de demandes pour des stages ou des formations et il y a aussi de plus en plus de festivals qui ont lieu un peu partout en Belgique ou ailleurs. " Ce qui démontre tout l’intérêt du P’tit Cirq’en Palc qui reviendra s’installer à Wavre, l’année prochaine, début juillet, pour la 15efois.