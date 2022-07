Visiter le BW en commençant par une borne

"Ce sont nos offices du tourisme de classe 3, c’est-à-dire, pour faire simple les plus importants, explique Sébastien Lecerf, le directeur de la Fédération et Maison du Tourisme du Brabant wallon qui en bénéficient pour le moment. Dans le courant de l’année, trois autres seront placées à Jodoigne, La Hulpe, Chaumont-Gistoux."

Ces bornes reprennent toute l’offre touristique du Brabant wallon. Il est donc possible d’y trouver des événements, des balades, des producteurs, des idées de visites, des hébergements en fonction de leur géolocalisation… Un agenda, complété de manière quotidienne, et ouvert à toute personne organisant un événement ou une activité dans la zone en question, est également disponible.

"L’idée n’est pas de remplacer le travail d’accueil qui est actuellement réalisé de manière conviviale par des gens en chair et en os, ce qui, en période de post-covid a d’ailleurs été très apprécié, explique Guillaume Lejeune de l’office du tourisme de Louvain-la-Neuve, situé dans la galerie des Halles, place de l’Accueil. Mais c’est un outil complémentaire. Et les jours de grande affluence, ça permet d’offrir une autre manière de s’informer."

Même s’il est certain que ce type de borne interactive paraîtra nettement plus accessible aux plus jeunes, leur utilisation semble assez simple et suffisamment intuitive pour satisfaire toutes les générations.

Certains regretteront que ce type d’outil ne soit pas installé dans des lieux ouverts au public 24 heures/24. "C’est vrai que c’est dommage et que cela aurait été l’idéal, admet Joseph Tordoir, le président de la Maison du Tourisme du Brabant wallon . Mais ce n’est pas très réaliste. Cette borne a besoin de wi-fi et d’électricité pour fonctionner. Dans une ville, on craint qu’elle soit vandalisée donc on les a placées dans les bureaux des offices du tourisme."

"À Louvain-la-Neuve, nous recevons entre 18000 et 20000 visiteurs chaque année, ajoute Guillaume Lejeune. Waterloo en fait un peu plus et Wavre, moins. C’est un avantage pour nous car nul ne connaît tout par cœur, c’est impossible. Et la borne est plus rapide que n’importe lequel de nous."

Ces bornes interactives permettront peut-être aux maisons du tourisme de limiter la casse, elles qui subissent de plein fouet la concurrence du net pour la recherche d’informations touristiques. Bientôt, une fonctionnalité supplémentaire permettant des réservations en ligne via un QR Code à flasher avec le smartphone sera également accessible. Un véritable atout supplémentaire.

"Cela ne remplacera pas les infos papier, les cartes, les fascicules, etc. , c’est certain, rassure Sébastien Lecerf. Les deux vont coexister. En 2023, nous allons installer de nouvelles bornes sur les sites de principales attractions de la province. Il y en a une dizaine qui est concernée. Qui payera? Il est encore un peu tôt pour le dire. J’imagine qu’il y aura un partage des frais car ce type de borne coûte environ 2000 à 3000€."