Un camion emporte à nouveau un portique à l’abbaye de Villers-la-Ville (photos)

Mais voilà, la saga vient de s’enrichir d’un nouvel épisode, ce mardi matin: un camion arrivant de Villers n’a pas tenu compte de ces panneaux et est arrivé jusqu’à hauteur du premier parking de l’abbaye. Il est passé sous le premier portique, qui est plus haut mais équipé de chaînettes placées à la hauteur maximale autorisée. Ce qui est destiné à alerter les camionneurs, même fort distraits, quand ils entendent le bruit des chaînes heurtant leur cabine ou remorque.

Mais là encore, le conducteur en cause a continué quelques dizaines de mètres, et a tenté de passer le deuxième portique. Qui est, lui, bien plus bas puisqu’il matérialise la dimension requise pour passer sous les arcades sans les endommager. Mais là, ce n’est plus passé, et la barre de métal de la partie supérieure du portique a été arrachée.

Le running gag se poursuit donc, en attendant le placement de dispositifs définitifs puisqu’on sait que les portiques actuels ne sont que provisoires avant la rénovation de la route qui passe dans ce que les Villersois appellent le « goulot des ruines » . Le Service Public de Wallonie (SPW) va donc à nouveau devoir remplacer la structure endommagée. « On a dû évacuer la barre en métal qui était tombée sur la route, confirme le bourgmestre Emmanuel Burton. C’est rebelote. Mais cette fois, je n’ai pas envie de mettre le SPW en cause parce que depuis les premiers accidents, ils ont fait le job. Tout est mis en place pour avertir les chauffeurs et celui-ci, qui arrivait de Villers, n’a visiblement respecté aucune signalisation. C’est bien dommage lorsqu’on sait que ces portiques sont là pour protéger un patrimoine historique. On pourrait se dire que c’est une preuve que le dispositif fonctionne mais quand un piéton qui passe par là au mauvais moment prendra la barre de métal sur la tête, ce sera une autre histoire. »