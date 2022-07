22% des Nivellois ont plus de 65 ans: une évolution à prendre en compte

6505 habitants de Nivelles ont plus de 65 ans

Selon des chiffres tirés il y a quelques jours par la Ville, la cité des Aclots compte 29126 habitants dont 6505 (2669 hommes et 3836 femmes) personnes âgées de 65 ans et plus. Soit, pour arrondir, 22% de la population.

C’est davantage que la moyenne wallonne et plus aussi que la moyenne provinciale. Les statistiques de l’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) montrent par ailleurs que cette proportion augmente de manière constante depuis plus de quinze ans.

Garder une vie active, c’est éviter l’isolement social

Une des raisons le plus souvent invoquée est la présence à Nivelles de nombreux appartements en ville, davantage que dans d’autres entités du Brabant wallon, ce qui correspond sans doute mieux aux besoins des aînés. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une évolution à prendre en compte.

"C’est ce que nous faisons, notamment en matière d’accessibilité quand on conçoit des projets, confirme le bourgmestre Pierre Huart. Ce supplément, qui est publié tous les deux ans mais qui n’avait pas pu être mis à jour durant la période Covid, est aussi une manière de mettre un focus sur les aînés. Il y a également une réflexion en cours pour l’organisation de certaines activités en journée plutôt qu’en soirée. Quelques associations le font déjà, et nous avons une opportunité avec l’Académie, qui a désormais ses propres locaux. Il faut voir si la Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait suivre, en finançant ces activités plutôt orientées vers les seniors…"

Le supplément du journal communal vise notamment à permettre aux 60 ans et plus de trouver une activité culturelle, sportive ou de loisirs qui correspondent à leurs envies.

Parce que garder une vie active, c’est éviter l’isolement social, et continuer à s’enrichir agréablement. L’initiative part aussi d’un constat: certaines associations pourtant bien implantées en terre aclote ne sont pas très connues des seniors, en particulier de ceux qui ne disposent pas d’un accès à internet ou ne maîtrisent pas cet outil.

Ce supplément "papier" reprend dès lors tout ce qui est proposé en suivant certaines thématiques: excursion, informatique, divertissement, sport (une série de clubs ont des cours spéciaux pour les aînés), culture, jeux, activités manuelles…

Les services tournés vers les seniors sont également listés (repas sur roue, système d’entraide, Alzheimer café, écrivain public…) et on s’aperçoit en feuilletant le document de toute leur diversité. On retrouve dans le document aussi les possibilités de transport spécifique que propose la Croix-Rouge, le CPAS ou encore les mutualités.