La situation du CPAS walhinois s’améliore

En prenant en compte les comptes antérieurs, le boni s’élève maintenant à 285000 euros à l’ordinaire. Et pour l’extraordinaire, seul un montant de 65000 euros apparaît pour 2021, nécessaire à l’achat de matériel informatique et d’une nouvelle camionnette électrique pour livrer les repas chauds.

La première modification budgétaire du CPAS, en 2022, a ensuite été expliquée par Xavier Dubois. "Il y a plusieurs évolutions. L’exercice est à l’équilibre, mais il y a des augmentations importantes dans les dépenses. Ce sont les impacts de l’inflation: l’indexation des salaires du personnel et des aides sociales. Forcément, l’impact est double et ce sont des volets importants dans les dépenses du CPAS. Il y a aussi eu les conséquences de l’accueil des Ukrainiens." Le fédéral a toutefois octroyé une aide supplémentaire, ce qui permet d’atteindre un certain équilibre. Des revenus d’intégration sociale ont été validés par l’institution walhinoise, qui a également dû engager une personne, afin de prendre en charge les différentes missions.

"Il y a un boni à l’ordinaire de 70000 euros, avec une provision de 100000 euros. Il y a donc une nette amélioration par rapport aux exercices précédents" , a souligné le bourgmestre.

Au niveau de l’extraordinaire, 40000 euros sont prévus pour l’augmentation des coûts pour la rénovation du logement public situé au Pachis du Capitaine.

Après les inquiétudes formulées il y a quelques mois, la santé du CPAS semble s’être améliorée. Un répit qui pourrait être de courte durée, car les effets du contexte économique défavorable devraient s’accentuer.