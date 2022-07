Réunion entre hébergeurs et hébergés: Ottignies a inscrit 244 Ukrainiens

Septante personnes ont participé à cette réunion: " Nous avons proposé de chanter ensemble un chant traditionnel ukrainien et aussi une chanson typiquement wallonne, La petite gayole de Julos Beaucarne ", indique Sandrine Debroux, coordinatrice de l’événement. " Notre objectif est de faire de plus en plus d’activités avec les Ottintois. Cette rencontre se voulait conviviale. Elle avait pour but de donner du plaisir aux participants ", indiquait Étienne Struyf, directeur du centre culturel d’Ottignies.

244 Ukrainiens inscrits à la Ville

Marc Derudder héberge une famille ukrainienne: " J’héberge une maman, ses deux filles et une petite dernière , signale-t-il. C’est parfois fatigant pour nous, mais aussi pour elles. Elles viennent de la région de Soumy, elles sont inquiètes. Je suis aidé dans cette tâche par des voisins. Ils prennent en charge quelques activités. Le but de la famille ukrainienne est d’être autonome. Nous essayons de leur faire comprendre qu’elles ne retourneront pas rapidement en Ukraine ", indique Marc Derudder. Elles vont quitter Ottignies-Louvain-la-Neuve pour Courtrai: " Où elles ont une connaissance qui va les aiguiller. Lorsqu’elles quitteront, nous allons souffler quelque temps avant sans doute d’accueillir une nouvelle famille chez nous ", ajoute Marc Derudder.

Il y a actuellement 244 Ukrainiens inscrits à la Ville: " Proportionnellement au nombre d’habitants, nous sommes la Commune qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens. Nous avons trouvé du logement pour tous, excepté pour deux familles que nous avons dirigées vers le centre d’accueil Fedasil de Rixensart."