Le Stand Up du château à Walhain

Le 15 juillet prochain, en collaboration avec le Comedy Spot, scène montante du Stand up Comedy à Grez-Doiceau, 5 humoristes se succéderont sur scène dans une ambiance conviviale et détendue. De quoi mettre le sourire aux lèvres et se divertir entre amis dans un lieu atypique.

Le spectacle est déconseillé au moins de 12 ans. Tarif: au chapeau, laissé à l’appréciation du public. Pas de réservation nécessaire. Rue du Vieux Château, 1457, Walhain-Saint-Paul. www.comedyspot.be

«Les Envies Sauvages» de Céline Scoyer

Un spectacle qui se déroule dans le cadre du festival d’humour "Il est temps d’en Rire" en plein air au Lac de Genval du mardi au samedi jusqu’au 30 juillet. Dans les Envies Sauvages, un couple, Alice et Romain, souhaite s’éloigner du monde et reconnecter avec la "nature".

Réservation obligatoire en ligne. Tarifs: 28 € par adulte, 15 € pour les étudiants. 0470/03 93 94. Avenue du Lac 67, 1332 Genval. ilesttempsdenrire.be

CONCERT

Maya Nashoba à Profondsart

L’autrice-compositrice-interprète d’origine belgo-turque partagera son univers de chanson française pop folk ponctué d’une touche orientale lors d’un concert qu’elle donnera le samedi 9 juillet à 20h à la chapelle de Profondsart.

Réservation obligatoire en ligne. Participation libre avec une possibilité de faire un don à l’ASBL Eccart. 0474/75 10 77. Rue de Grandsart 13, 1300 Limal. www.eccart.org

FESTIVAL

Festival «Le P’tit Cirq’en Palc» à Wavre

L’ultime temps fort de la semaine P’tit Cirq’en Palc est le festival qui se déroulera au Parc Nelson Mandela le 9 et 10 juillet prochain. ©ÉdA

Les 9 et 10 juillet, près de 30 spectacles de cirque professionnels et amateurs seront proposés sur deux scènes dans le parc Nelson Mandela de Wavre. Cette année, la nouveauté du festival est le "Cirque en arbres", une nouvelle technique de cirque émergente. Il y aura aussi un "Espace Famille" avec des initiations au trapèze volant, à la grimpe d’arbre et aux techniques de cirque. Grimages, bar, petite restauration et ateliers créatifs pour les enfants seront aussi prévus.

Gratuit. Pas de réservation nécessaire. 0492/73 60 26. Rue de l’Ermitage 23, 1300 Wavre. www.ptitcirqenpalc.be

Festival autour de l’accordéon à Glabais

Le samedi 9 juillet, dans le cadre de Place aux artistes, la salle communale de Glabais accueille un festival unique en Belgique, centré autour de l’accordéon. Une série d’artistes jazz, folk et musique du monde se succéderont sur la scène, de 16h à 22h30. Food truck, bar et produits locaux seront sur place.

Réservation souhaitée par téléphone ou en ligne. Tarif unique à 8 €. 067 771051. Avenue Eugène Philippe 1A, 1473 Glabais. www.ccgenappe.be

Scène de villages à Ramillies

La tournée "Scène de villages" continue son parcours dans l’Est du Brabant wallon en se rendant à Ramillies. Théâtre, concerts, balade et autres animations en tout genre, voilà les activités au programme de la quatrième escale de la tournée 2022. Le 9 juillet, divers artistes et musiciens se présenteront tout au long de la journée à partir de 14 heures.

Le programme complet est disponible sur le site du centre culturel du Brabant wallon. Gratuit. 010 621030. Avenue des déportés 48, 1367 Ramillies. www.ccbw.be

«Waterloo se Livre»

Nadia Spinoy qui organise le salon «Waterloo se livre».

Le salon "Waterloo se livre" se lance pour une toute première édition les 9 et 10 juillet de 10h à 19h à la salle des fêtes du Chenois. Avec de nombreuses maisons d’édition sur place, les amoureux du livre auront l’occasion de rencontrer les écrivains du moment et de demander des dédicaces.

Entrée gratuite. Petite restauration et boissons disponibles. Avenue Des Paveurs 48, 1410 Waterloo.

Exposition

Les photos d’Alain Kevers à Mont-Saint-Guibert

Jusqu’au 31 août, Alain Kevers expose ses photos dans les locaux de la commune à Mont-Saint-Guibert. En tant qu’étudiant intéressé par la psychologie, il utilisa son appareil comme outil afin de découvrir des sentiments inconscients, tout en satisfaisant son goût pour l’esthétique.

De cet exercice est née "Saudade". Après avoir analysé les clichés pris lors de ses séjours à l’étranger, il y a trouvé une certaine nostalgie, mais aussi de la solitude, le tout baigné de douceur et de poésie.

ATELIER

Atelier d’art «À la découverte de l’Alugami»

À partir de rouleaux d’aluminium, l’artiste Alain Delnooz réalise des portraits, des sculptures que l’on croirait en bronze, en or ou en vieil argent. Il s’agit de l’alugami, qui fait aujourd’hui l’objet d’un musée, situé à la Maison de la Laïcité de Braine-l’Alleud. Son inventeur y sera présent pour quelques dates pour un atelier, dans le cadre de l’opération "Place aux Artistes", afin de faire naître en vous une nouvelle passion et qui sait assurer le renom de cette invention wallonne.

Première date le 9 juillet de 14h30 à 16h30. Dès 12 ans. Réservation demandée par mail à alain.delnooz@perso.be. 0491/59 64 34. Avenue Des Croix du Feu 17, 1420 Braine-l’Alleud. www.braine-lalleud.be

BROCANTE

La braderie d’Aclot

Le dimanche 10 juillet annonce la 24eédition des Aclots Brocantes organisée par l’Office du Tourisme de Nivelles. Une brocante qui se déroulera autour de la Collégiale, mais aussi dans les rues piétonnes avoisinantes. L’occasion de dénicher de bonnes affaires pour cette première édition de la saison. Au total, une centaine d’exposants seront présents.

067 215413. Grand Place, 1400 Nivelles. www.tourisme-nivelles.be

Brocante des Tilleuls à Mont-Saint-Guibert

La brocante des Tilleuls revient pour sa cinquième édition le dimanche 10 juillet. Étendus sur une rue unique de 900 mètres, 360 exposants seront présents pour proposer de bonnes affaires.

La brocante sera ouverte de 8 heures à 17 heures. Plusieurs food trucks et bars seront répartis sur le parcours.

0497/25 77 77. Rue des Tilleuls, 1435 Mont-Saint-Guibert. www.brocantedestilleuls.be

MARCHE & BALADE

Balade nature à l’abbaye de Villers

Après la balade printanière, l’abbaye fait place à l’été en accueillant ses visiteurs à une balade au cœur de l’Abbaye. Le samedi 9 juillet, Christine Delattre, guide nature et conteuse, animera une visite d’environ 1 heure 30. Elle fera découvrir aux participants les multiples biotopes présents dans la célèbre abbaye.

Réservation en ligne. Tarifs: 15 € pour les adultes et les étudiants, 8 € pour les 6-12 ans. 071 880980. Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville. villers.be/fr

La chasse aux papillons au Bois des rêves

33 papillons de toutes les tailles et de toutes les couleurs se sont invités dans le décor féerique du Bois des Rêves. Jusqu’au dimanche 31 juillet de 10h à 18h, les visiteurs, munis d’un plan, sont invités à les chercher dans le parc. Une façon ludique et attentive pour les petits et les grands de (re)découvrir le Bois des Rêves.

Gratuit. 010 416072. Allée du Bois Des Rêves 1, 1340 Ottignies. boisdesreves.be

JEUX

Jeu du cloître à Villers-la-Ville

Le 10 juillet à 10h30, l’Abbaye de Villers-la-Ville se transforme en jeu d’exploration à profiter en famille. Le but sera de relever 15 défis mêlant observation et réflexion sur tout le site. Il faudra aussi décoder un message secret qui mènera au trésor des moines. Cette activité en plein air durera environ 2 heures et permettra aux visiteurs de découvrir l’Abbaye d’une autre manière.

Tarifs: 15 € par adulte, 8 € pour 6 à 12 ans. Réservation obligatoire sur le site. 071 880980. Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville. villers.be/fr/jeu-cloitre