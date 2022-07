Le rond-point donnant accès au centre commercial et à l’autoroute E 19 a été temporairement investi par une vingtaine de personnes portant des gilets fluo. Certains distribuaient des tracts, d’autres brandissaient des cartons demandant le soutien des automobilistes. Quelques-uns se sont aussi hissés sur la sculpture au milieu du giratoire pour y agiter des gilets jaunes au bout d’une perche, et placer une banderole de toile indiquant "On est là, on ne lâche rien. Les Gilets jaunes triompheront".

Non aux éoliennes

L’enquête publique pour l’extension du parc éolien commence le 7 juillet. Les deux Communes concernées se positionnent déjà contre.

Quatre mâts à Walhain, quatre autres à Gembloux, c’est le projet de la société Alternative Green , qui aimerait donc ajouter huit éoliennes supplémentaires aux six déjà installées à proximité du hameau de Baudecet. L’enquête publique commencera ce 7 juillet et se terminera le 6 septembre. Mais les Communes n’ont pas attendu pour prendre position. Walhain a confirmé son opposition et Gembloux aussi.

Une solution pour la piscine de Jodoigne?

Gérant une vingtaine de bassins dans la région, une ASBL a analysé la situation et est convaincue de la rentabilité de la piscine de Jodoigne . La balle est dans le camp politique. Une rencontre entre l’ASBL et la Commune de Jodoigne a eu lieu.Pour rappel, la piscine de l’athénée est propriété de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pas d’arc-en-ciel à Nivelles

Nivelles n’envisage pas de tracer de passages pour piétons aux couleurs du mouvement LGBTQI +. Les raisons de ce refus? Elles sont techniques. Pour le bourgmestre Pierre Huart, colorer ces passages façon arc-en-ciel n’est pas l’option qui sera retenue à Nivelles où d’autres choses sont faites en faveur des personnes LGBTQI +, que ce soit dans les symboles avec effectivement le drapeau hissé à certains moments, mais surtout lors du travail social quotidien mené par la Ville et le CPAS.

Une plage à Zetrud-Lumay

Les abords de l’étang de Zétrud-Lumay ont été aménagés en plage de sable. Au menu, beach volley, détente, pétanque… La Plage, il est utile de le préciser, a pour objectif de vouloir attirer jusqu’au 29 septembre les familles dans une ambiance festive. Les visiteurs y trouveront, sur une quinzaine d’ares, un terrain de pétanque, une plage de sable fin prête à accueillir les enfants, où des matches de beach volley sont d’ores et déjà programmés, ainsi qu’une tente de 150 m2 destinée aux soirées de latinos ou happy hour.

Une motion brainoise fort peu appréciée par Raoul Hedebouw

Une motion votée fin juin par une très large majorité des conseillers brainois, sur proposition de DéFI, n’est pas du goût du président du PTB Raoul Hedebouw . Cette motion, soumise par Christian Ferdinand (DéFI) lors du dernier conseil communal brainois. exprimait le refus des partis démocratiques de faire le jeu des idéologies extrêmes. Le texte, dans ses considérants, évoque un cordon sanitaire politique à l’égard des formations politiques de l’extrême-droite et de l’extrême-gauche.

Vingt nouveaux radars en Brabant wallon

Vingt nouveaux radars de contrôle de vitesse seront installés en Brabant wallon dans les prochains mois. Parmi eux, trois radars tronçons. Quand ces 20 radars auront été installés, on comptera 112 radars fixes dans la jeune province.